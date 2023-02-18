Некоторое время назад Молдова основательно опасалась военного вторжения и оккупации Россией.

Украина сейчас спасает Молдову от потенциального вторжения РФ. При этом после многих лет влияния российской пропаганды население Молдовы не готово двигаться в НАТО. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на Мюнхенской конференции по безопасности.

Так, комментируя российское вторжение в Украину, Санду отметила, что серьезная угроза оккупации Молдовы российскими войсками существовала до недавних пор. Однако теперь эти риски, по ее мнению, существенно снизились благодаря успехам ВСУ.

"Нет непосредственной военной угрозы для Молдовы, Украина обеспечивает нашу безопасность", – подчеркнула президент.

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В то же время Майя Санду констатировала что население Молдовы сейчас не готово интегрироваться в НАТО, хотя необходимость отказа от нейтрального статуса уже стала очевидной.

"Когда мы видим, что Россия делает, становится ясно, что нейтральность нас не защищает. Однако пока нет общественной поддержки изменения этого... Одна из причин – это длительная российская пропаганда. А сейчас пропаганда РФ пытается доказать, что нейтральность означает, что Молдова не должна усиливать свои силы безопасности", – заявила Санду.

Ситуация в Молдове

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ранее передал властям Молдовы российские планы по организации переворота в стране, перехваченные украинской разведкой. В Кишиневе эти слова подтвердили.

Позднее президент Молдовы Майя Санду раскрыла планы России по перевороту в стране. Москва намеревается использовать протесты "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, балканских стран.

Опасаясь приезда диверсантов под видом футбольных болельщиков Молдова запретила сербским футбольным фанатам приезжать на матч, проходивший в стране 14 февраля.

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