Беспилотники ударили по нефтебазе в РФ: бушует пожар (видео)

Местные жители сообщали о пролете беспилотников, взрывах и возгораниях в районе железной дороги, а позже очевидцы сообщили о пожаре на нефтебазе.

В ночь на понедельник, 28 сентября, в Краснодарском крае России после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе "Эдельвейс-95". Об этом сообщает российское издание Astra.

По информации издания, жители станицы Новотитаровской ночью сообщали о пролете беспилотников, многочисленных взрывах и возгораниях в районе железной дороги. В результате атаки загорелась нефтебаза компании "Эдельвейс-95".

Предприятие занимается оптовыми поставками дизельного топлива Евро-5 и бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Заявленный объем нефтебазы составляет 4500 кубометров.

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Также предприятие имеет собственный железнодорожный путь для приема и отгрузки топлива.

На сайте компании отмечается, что "Эдельвейс-95" продает топливо уже 30 лет и закупает продукцию напрямую у крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.

В Краснодарском крае уже атаковали НПЗ

Это не первая атака на объекты топливной инфраструктуры Краснодарского края за последние дни. В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод. После удара на его территории вспыхнул пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что Северский район подвергся атаке беспилотников.

По его словам, обломки БПЛА повредили жилой дом, а также было зафиксировано возгорание на территории двух предприятий.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ.

На фоне этих атак президент США Дональд Трамп заявил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского "притормозить" с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, и тот якобы согласился.

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