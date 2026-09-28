Скандал с пленными КНДР разгорается: Сеул требует от Украины извинений

Сеул крайне разозлили попытки Украины преуменьшить значение утечки информации.

Администрация президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна потребовала от Украины извинений за нарушение договоренности о сохранении в тайне факта передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных, пишет euronews.

Поводом для скандала стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное на прошлой неделе: он сообщил, что его страна передала Южной Корее двух северокорейских солдат.

Через несколько часов после заявления Зеленского президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён раскритиковал этот шаг. "Я не знаю, почему украинская сторона нарушила договоренность и предала этот вопрос огласке, но это вызывает глубокое разочарование", – написал он в соцсети X.

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Советник Зеленского Дмитрий Литвин попытался преуменьшить значение утечки информации, заявив, что президент лишь обнародовал факт передачи солдат Южной Корее. Украина – "открытая страна", отметил Литвин, добавив, что передача солдат втайне выглядела бы "необычно".

Однако Сеул расценил это как нарушение доверия.

Сон Ги Хон, старший секретарь президента по связям с общественностью, заявил поздно вечером в воскресенье, что Южная Корея "рассматривает дополнительные меры, которые могут потребоваться в связи с этим вопросом".

"Сам по себе тот факт, что украинская сторона нарушила соглашение о конфиденциальности между двумя странами и раскрыла информацию в одностороннем порядке, является очень серьезным делом. Однако ложное заявление пресс-службы президента Украины о том, что никакого соглашения о конфиденциальности не существовало, серьезно подрывает доверие между двумя правительствами и наносит значительный ущерб дружественным отношениям между двумя странами", – добавил он. По словам представителя южнокорейской администрации, офис президента требует "официальных объяснений и извинений".

Аналитики полагают, что резкая реакция Ли Чжэ Мёна на соглашение о конфиденциальности обусловлена острой конфронтацией с обладающей ядерным оружием Северной Кореей, что может привести к усилению враждебности по отношению к Сеулу.

Помимо последствий внутри самой Южной Кореи, этот скандал также грозит осложнить процесс согласования запросов Киева к своему союзнику о поставках вооружений.

КНДР в войне России с Украиной

Как сообщал УНИАН, Северная Корея начала отрабатывать атаки, сочетающие беспилотные системы и обычное оружие, перенимая тактику, которую уже применяют в войне РФ против Украины и на Ближнем Востоке. Такая тактика может создать проблемы для систем противовоздушной обороны США и их союзников.

Также до 25 тысяч граждан Северной Кореи могут работать в российской индустрии беспилотников, в частности на предприятиях в Алабуге в Татарстане, где собирают "Шахеды".

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