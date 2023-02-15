Игорь Гросу не смог назвать, какой именно российский аппарат засекли в Молдове.

Власти Молдовы не могут определить тип объекта, из-за которого пришлось закрыть воздушное пространство страны. Предположительно, это мог быть российский дрон или аппарат для сбора данных.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу подтвердил, что 14 февраля в воздушное пространство страны залетел аппарат, который "принадлежит Кремлю". По его словам, Кишинев сначала получил предупреждение от Киева, после Национальная армия заметила дрон, который двигался в юго-западном направлении, из-за чего Молдова предупредила Румынию.

При этом Гросу не смог назвать, какой именно российский аппарат засекли в Молдове. Он считает, что это мог быть дрон или разведывательный аппарат, собирающий данные на определенной высоте.

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"Мы находимся в непосредственной близости от военных действий, поэтому такие ситуации не могут не отражаться, в том числе, на соседях. Объект проник со стороны Украины, с северного направления. Мы должны быть бдительными, быть в постоянном контакте с Украиной и Румынией, чтобы увидеть, не повторятся ли такие ситуации", - цитирует политика издание Cotidianul.

Дрон в воздушном пространстве Молдовы - что известно

14 февраля власти Молдовы закрыли воздушное пространство страны до 16:00. В свою очередь СМИ сообщили, что был обнаружен неизвестный разведывательный дрон, который пересек границу со стороны Украины. Позже данные о закрытие авиапространства подтвердили в AirMoldova, уведомив об изменении расписания рейсов.

После 15:00 СМИ стало известно, что Орган гражданской авиации Молдовы вновь открыл воздушное пространство страны.

В то же время в Управлении гражданской авиации Молдовы заявили, что государство закрывало авиапространство из-за неопознанного летательного аппарата.

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