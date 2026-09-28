'Серьезный инцидент': возле американской авиабазы в Британии задержали нескольких мужчин

Вблизи американской авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир сообщили о "серьезном инциденте", нескольких мужчин задержали, а жителей близлежащих домов эвакуировали.

В Великобритании вблизи американской авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир объявили о "серьезном инциденте". Нескольких мужчин задержали по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах, а жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщает Sky News.

Специализированная военная группа по разминированию прибыла в Фейрфорд, где проводит осмотр ряда транспортных средств. Район охраняют вооруженные полицейские.

Вблизи деревни, расположенной всего в нескольких километрах от авиабазы Фэйрфорд, было замечено значительное количество служб экстренной помощи, в том числе группу реагирования на опасные ситуации.

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Полиция Глостершира сообщила об эвакуации ряда домов в Велфорде. Эвакуированных жителей направляют в ближайший развлекательный центр.

"В настоящее время в районе Велфорда проводится эвакуация ряда домов после объявления чрезвычайной ситуации. Это произошло после задержания нескольких мужчин по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах", – заявили правоохранители.

В полиции подчеркнули, что инцидент находится под контролем. Правоохранители также сообщили, что работают совместно с другими службами и реализуют соответствующие планы реагирования.

В то же время пока не сообщается, что именно стало причиной инцидента.

Что известно об американской авиабазе

О происшествии стало известно после сообщений об усилении мер безопасности на американской авиабазе Фэйрфорд в Глостершире.

В июле Великобритания заявляла о готовности своих вооруженных сил защищать страну от любогокакого-либо нападения после того, как Корпус стражей Исламской революции призвал не позволять американским бомбардировщикам взлетать из Фейрфорда.

База Фэйрфорд использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.

В августе Financial Times сообщала, что в Иране рассматривали возможность нанесения ударов по американским объектам в странах Юго-Восточной Европы в случае дальнейшей эскалации со стороны США.

В НАТО тогда заявили о готовности противостоять любой угрозе и защищать всех союзников.

Базы НАТО в центре внимания – последние новости

Летом УНИАН сообщал, что Россия могла в течение 18 месяцев проводить скоординированную кампанию наблюдения за ядерными объектами в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах с помощью беспилотников, запущенных с судов теневого флота.

Вторжение российских дронов в воздушное пространство европейских стран усугубляет хаос и ставит Европу перед сложной дилеммой: отреагировать и рискнуть эскалацией или столкнуться с обвинениями в слабости.

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