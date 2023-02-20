Он добавил, что россияне давно планировали сменить руководство Молдовы.

Украина всегда будет готова помочь Молдове в решении ситуации с Приднестровьем. В частности, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Die Welt. Он напомнил, что Украина недавно передала Молдове информацию о планах Кремля.

"Мы получили информацию от нашей спецслужбы, что Россия хочет воспользоваться моментом и сменить руководство Молдовы. Мы передали эту информацию президенту МАИ Санду", - сказал украинский лидер.

Видео дня

По словам Зеленского, россияне давно это планировали. Однако преградой стало то, что Молдова и РФ не имеют общей границы. В связи с этим перебрасывать своих военных они бы могли только в аэропорт в Кишиневе.

"Поэтому они должны использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья. Мая Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове", - подытожил президент.

Ситуация в Молдове

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский предупредил Молдову о планах Кремля по захвату власти в стране. Позже президент Майя Санду подтвердила это. Она заявила, что РФ хочет совершить государственный переворот с помощью протестов "оппозиции" и людей с военной подготовкой.

Уже 10 февраля предварительный состав правительства Молдовы ушел в отставку, а 20 февраля новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья.

Вас также могут заинтересовать новости: