Утром в пятницу, 10 февраля, во время массированного обстрела территории Украины российскими войсками одна из ракет залетела в воздушное пространство Молдовы, сообщил в Тelegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
"Одна ракета в воздушном пространстве Молдовы (транзитом пока)", - заявил Ким.
Массированный ракетный удар РФ 10 февраля - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, утром 10 февраля в Украине объявлена воздушная тревога.
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РФ подняла в воздух авиацию, а в море вышли российские корабли - носители ракет "Калибр".