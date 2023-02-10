В Украине объявлена воздушная тревога.

Утром в пятницу, 10 февраля, во время массированного обстрела территории Украины российскими войсками одна из ракет залетела в воздушное пространство Молдовы, сообщил в Тelegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

"Одна ракета в воздушном пространстве Молдовы (транзитом пока)", - заявил Ким.

Массированный ракетный удар РФ 10 февраля - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, утром 10 февраля в Украине объявлена воздушная тревога.

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РФ подняла в воздух авиацию, а в море вышли российские корабли - носители ракет "Калибр".

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