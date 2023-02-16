Целью новоизбранный глава правительства назвал движение в ЕС.

Молдавский парламент выбрал новый состав правительства и его руководителя. Как сообщает Newsmaker премьер-министром стал Дорин Речан.

За принятие решения о назначении кабмина Речана проголосовали 62 депутата правящей партии "Действие и солидарность". В целом состав парламента насчитывает 101-го народного избранника. Оппозиция назначение нового правительства не поддержала.

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Новое правительство будет состоять из 10 мужчин и семи женщин. Стоит заметить, что из 17 должностей лишь четыре претерпели изменения по сравнению с предыдущим составом кабмина.

Дорин Речан отметил, что сосредоточится на продолжении проекта "Европейская Молдова 2023". Для этого он определил три приоритета работы новоиспеченного правительства:

дисциплина и порядок в государственных учреждениях;

экономическое развитие;

мир и стабильность.

Кроме этого премьер-министр отметил, что Молдова до сих пор подвергается гибридным атакам. Осенью 2022-го года их было зафиксировано большое количество, однако Кишинев удачно справился с ними из-за удачного выполнения своей работы соответствующих институтов. Однако Речан отметил, что расслабляться не стоит.

"Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период, но у нас также есть учреждения, готовые справиться. Осенью были потрачены огромные средства, ранее украденные у граждан Республики Молдова, чтобы повлиять на политические процессы в Кишиневе и свергнуть правительство, избежав наказания. Они с помощью Российской Федерации гибридно атаковали Молдову для отклонения страны от европейской политики. Эти риски до сих пор сохраняются", - заявил Речан.

Напомним, что предыдущий состав правительства Молдовы ушел в отставку 10 февраля. Вскоре новые его участники должны принести присягу перед президентом страны Майей Санду.

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Санду заявила, что Кишинев пока не планирует отклоняться от нейтрального статуса.

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