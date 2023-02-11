В попытке свержения власти в Молдове Кремль может задействовать чеченских боевиков.

Молдова сейчас усиливает свой силовой блок, чтобы противодействовать планам России осуществить в стране государственный переворот. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По словам Данилова, украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет осуществить там государственный переворот.

"Россия очень хочет, чтобы там еще раз всё заполыхало. Именно с помощью России. Чтобы там была точка напряженности, на которую мы должны были бы обращать максимальное внимание", – заявил он.

Видео дня

Данилов намекнул, что к попытке государственного переворота в Молдове Кремль может привлечь чеченских боевиков, которые в феврале прошлого года были заброшены в Украину с задачей ликвидировать руководство страны.

По его словам, сейчас те же самые чеченцы находятся в Турции и работают там "спасателями".

"Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена", – добавил Данилов.

Ситуация в Молдове

Во время поездки в Брюссель 9 февраля президент Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка узнала о планах Кремля сменить власть в Молдове. Эти разведданные были переданы в Кишинев.

Власти Молдовы подтвердили, что такую информацию из Киева действительно получали, но раскрыть детали отказались. Сослались на оперативную секретность.

Уже на следующий день премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку. Вместе с ней полномочия сложил весь Кабмин.

Вас также могут заинтересовать новости: