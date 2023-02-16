Если такой шаг нужно будет сделать, то Кишинев хочет пойти демократическим путем.

Республика Молдова на данный момент на намерен отказываться от нейтрального статуса. Как сообщает президент страны Майя Санду, такое решение есть в Конституции и подкреплено мнением гражданского общества.

"Пока не стоит вопрос об отказе от нейтралитета. Потому что нейтралитет прописан в Конституции Молдовы. И если проанализировать недавние опросы, можно увидеть, что большинство граждан страны по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. И мы уважаем этот выбор граждан", - сказала Санду в эфире TVR, передает NewsMaker.

Кроме этого президент Молдовы хочет более серьезно поднимать вопрос об обороноспособности страны:

Видео дня

"Мы также должны продолжать серьезно обсуждать вопрос, что делать, чтобы защитить себя. Способны ли мы самостоятельно обеспечить мир и спокойствие?",- добавила Санду.

Ранее Майя Санду заявляла, что сейчас идет большая дискуссия: может ли Молдова защитить себя, или ей надо стать частью большого альянса. Однако президент тогда снова заметила, если страна захочет изменить нейтральный статус, то такое решение должно быть согласовано демократическим путем.

Молдова: что известно о ситуации у соседки Украины из последних новостей

Россия готовила государственный переворот в Молдове. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду, а также глава СНБО Украины Алексей Данилов.

Недавно стало известно, что правительство Молдовы ушло в отставку.

7 февраля Украина начала импорт газа через Молдову.

Во время российских обстрелов 10 февраля одна из ракет залетела в воздушное пространство Молдовы.