Для РФ важна тема военно-технического сотрудничества между Турцией и Украиной, сказал спикер Путина.

В Кремле перед встречей глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что выступают против военно-технического сотрудничества Украины и Турции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос УНИАН, волнует ли Россию тема военно-технического сотрудничества Турции с Украиной, Песков ответил: "Безусловно, важна. Вы знаете, что Украина имеет внутренний конфликт на юго-востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений горячими головами использовались бы для нанесения ударов по собственным гражданам Украины".

При этом он добавил, что вопрос Крыма в части признания российская сторона на переговорах поднимать не будет.

"Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане, Крым обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле", – сказал он.

Читайте такжеПосле заявления Эрдогана об аннексии Крыма в РФ нашли опасные помидоры из ТурцииТакже Песков сообщил, что в среду, 29 сентября, в Сочи общение глав государств запланировано в формате один на один с участием переводчиков.

"Два президента сначала проведут переговоры, а затем продолжат общение уже за рабочим завтраком", – сказал он.

По его словам, Путин на этой встрече де-факто выходит из режима самоизоляции, в котором находился, поскольку у человека из его окружения нашли коронавирус COVID-19.

"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности, что касается выхода из режима (самоизоляции) – де-факто, да. Де-факто, вы видите, что это уже не самоизоляция", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции.

Напомним, в 2014 году РФ пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. В то же время российские власти утверждают, что на украинской территории идет "гражданская война" и называют себя "посредниками".

Ряд стран мира, в частности и Турция, не признали аннексию полуострова.

В 2019 году Украина получила турецкие беспилотники. Вооруженные силы нашей страны используют турецкие боевые дроны Bayraktar.

Напомним, в начале сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в украинском государстве появится завод по производству турецких дронов Bayraktar.

Чиновник также сказал, что у нашей страны и Турции есть проект, который касается производства кораблей для Военно-морских сил украинского государства.

Авторы: Роман Цимбалюк, Екатерина Присяжнюк