Владимир Путин готовится ко встрече с президентом Турции Эрдоганом.

В среду, 29 сентября, президент России Владимир Путин фактически прекратил режим двухнедельной самоизоляции.

Об этом объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, в связи со встречей, на которой будут присутствовать Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РФ "де-факто выходит из режима самоизоляции".

При этом Песков заверил, что при этой встрече "будут приняты все необходимые меры предосторожности".

Путин ушел на самоизоляцию: подробности

Читайте также"Включится последний Соляр": смерть Путина неизбежна – астрологУтром 14 сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксирован факт заболевания коронавирусом.

За несколько месяцев до этого Путин заявлял, что получил обе дозы вакцины против коронавируса.

Внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что в случае тяжелой болезни Путина Украина может попытаться освободить оккупированную территорию Донбасса военным путем.

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Автор: Катерина Шварц