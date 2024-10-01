По его мнению, ЕС должен еще больше поддерживать Украину в войне с РФ.

Борьба Украины против вторжения России ведется не только за демократию, но и за Европу, за счет которой хочет расширяться РФ. Об этом в интервью УНИАН заявил премьер-министр частично признанной Республики Косово Альбин Курти.

"Когда-то, изучая географию, мы привыкли думать, что Европа простирается до Уральских гор. Но теперь мы видим, что Европа заканчивается там, где проходит линия фронта за освобождение Украины. В этом смысле война украинского народа - это война не только за демократию, но и за Европу, потому что РФ хочет расширяться за счет Европы", - сказал премьер.

По его мнению, Европейский Союз должен еще больше поддерживать Украину в ее освободительной борьбе.

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"Я считаю, что страны-члены ЕС проявили высокий уровень гостеприимства, в целом очень хорошо принимают украинских беженцев. Однако этого недостаточно, ведь речь идет только о гуманитарном аспекте. Недостаточно просто принять беженцев - важно помочь Украине и украинцам в освобождении. Они упорно воюют за свою свободу, но для тех, кто остается на оккупированных территориях, каждый день - это ужас и террор. Стоит об этом помнить. С моей точки зрения, Евросоюз достиг наивысшей степени единства из-за войны в Украине. Но я убежден, что они могли бы сделать больше для вашей борьбы за независимость и свободу", - подчеркнул Курти.

Он отметил, что во время войны к НАТО присоединились Швеция и Финляндия, а потому нужно, чтобы и ЕС также расширился и еще больше помогал Украине.

План победы Украины в войне с Россией

На прошлой неделе во время визита в США президент Владимир Зеленский представил план победы и объяснил каждый пункт действующему президенту Джо Байдену, кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис, членам Палаты представителей и Сената, а также лидерам стран, присутствующим на Генассамблее ООН.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что из соображений безопасности украинцам обнародуют не все пункты плана победы.

12 октября Байден проведет встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии на уровне лидеров (формат "Рамштайн"). Ожидается, что на этой встрече будет рассматриваться план победы Украины.

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