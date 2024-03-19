Они обещают передать минометные снаряды.

Частично признанная Республика Косово сегодня объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Министр обороны Косово Эюп Мачедонси написал в микроблоге X (ранее Twitter), что они продолжат поддерживать Украину в ее героической войне против российской агрессии.

"Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я объявил о втором пакете военной помощи для Украины, состоящем из минометных мин", - сообщил он.

Мачедонси отметил, что первый пакет, в который вошли грузовики и тактические и бронированные машины доставят в Украину уже на следующей неделе.

Последний "Рамштайн": итоги

Сегодня на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась 20 встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В Министерстве обороны сообщили, что в первую очередь обсуждалась потребность армии в боеприпасах. Многие партнеры в зоде заседания анонсировали пакеты помощи, в которые войдут боеприпасы разного калибра.

Также союзники пообещали передать Украине больше ракет для систем противовоздушной обороны. Еще несколько стран присоединились к "дроновой коалиции", в которую уже входят Латвия, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

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