В течение двух лет с начала полномасштабного вторжения России более 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

На протяжении двух лет с начала полномасштабного вторжения России более 14 миллионов украинцев – а это почти треть населения страны – были вынуждены покинуть свои дома. Еще более 6,5 миллиона из них сейчас живут за пределами страны как беженцы. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции ООН (МОМ).

По словам генерального директора МОМ Эми Поуп, разрушения в Украине широкомасштабные,"потеря жизни и страдания продолжаются".

"На протяжении всего этого времени МОМ постоянно присутствует в Украине и соседних странах, поддерживая огромное количество людей, которые бежали, спасая свою жизнь. Однако потребности огромны, нужно сделать гораздо больше", - подчеркнула Поуп.

В МОМ отмечают, что в 2024 году более 14,6 миллиона украинцев – 40 процентов от общего населения Украины – нуждаются в определенной гуманитарной помощи, а 2,2 миллиона беженцев нуждаются в помощи в соседних странах.

"Около 3,7 миллиона человек остаются перемещенными лицами в Украине, а почти 6,5 миллионов являются беженцами по всему миру. Более 4,5 миллиона вернулись домой на сегодняшний день либо из-за границы, либо из перемещения внутри страны", - информирует организация.

Там добавили, что рассчитывают на усиление поддержки со стороны доноров и местных партнеров, "чтобы преодолеть вызовы, которые стоят впереди, чтобы обеспечить лучшую жизнь для украинцев".

"МОМ благодарит правительство Украины и украинский народ за их силу и устойчивость, а также соседей Украины, которые принимают тех, кто ищет безопасности. Мы остаемся полностью преданными облегчению человеческих страданий и содействию выздоровлению", - подчеркнула гендиректор организации.

Украинские беженцы - последние новости

В ООН заявили, что США должны помочь вернуть украинцев домой. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что нужно $993 млн для финансирования реагирования на кризис с украинскими беженцами.

При этом большинство из них, по данным агентства, выразили желание вернуться домой, но ракетные удары и неопределенные экономические перспективы мешают им это сделать.

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