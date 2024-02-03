Первое место по приросту на 20% заняли граждане Беларуси: их количество выросло на 21,3 тысячи.

Украинцы потеряли первенство по приросту иностранцев, которые платят социальные взносы в Польше, уступив беларусам. Управление социального страхования (ZUS) обнародовало данные об иностранцах, которые работают в Польше на конец 2023 года – украинцы по приросту на втором месте, хотя они и дальше остаются самой большой группой зарегистрированных иностранцев в Польше – сообщает миграционная платформа EWL.

Первое место по приросту на 20% заняли граждане Беларуси: их количество выросло на 21,3 тысячи (всего 129,4 тысячи граждан Беларуси). Украинцев больше на 13,4 тысячи. Из 1,128 млн иностранцев зарегистрированных в ZUS - 759,4 тыс граждане Украины.

Также в прошлом году значительно уменьшилось в Польше граждан России. В 2023 году их число сократилось на 1017, что обеспечило им второе место по оттоку после граждан Грузии.

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"Уменьшение количества украинцев в Польше объясняется их отъездом в Германию и другие страны Западной Европы, где выше зарплаты и социальные выплаты. Зато политическая ситуация в Беларуси заставляет ее граждан мигрировать в Польшу", - пояснил директор Международной рекрутации миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

В то же время в Польше растет количество иностранцев из Азии (Индия, Непал, Филиппины), а также Латинской Америки – больше всего из Колумбии. На 215% за год выросло количество зарегистрированных в Польше граждан Колумбии. Сейчас их у ZUS втрое больше, чем в 2022 году.

Также в топ-10 национальностей зарегистрированных в Управлении социального страхования (ZUS) - граждане Аргентины, Зимбабве, Перу, Шри-Ланки, Турменистана, Бангладеша, Гватемалы и Венесуэлы.

Украинские беженцы в Польше - детали

Количество физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в Польше гражданами Украины, в 2023 году была более чем на две трети больше, чем годом ранее. Каждое десятое основанное предприятие было украинским.

В частности, об этом свидетельствуют данные Центральной регистрации и информации о бизнесе, проанализированные "Rzeczpospolita". Издание пишет, что до начала полномасштабной войны в Украине, в январе и феврале 2022 года, украинцы регистрировали в Польше чуть более 200 ФЛП в месяц.

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