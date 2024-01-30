Украинским беженцам придется позаботиться о своем трудоустройстве.

Норвегия планирует ввести более строгие правила для украинских беженцев. Как сообщают СМИ, речь идет, в частности, о сокращении финансовой помощи. Мероприятия коснутся прежде всего украинцев, проживающих в частных домах, а не в приемных центрах.

"Правительство не хочет больше оказывать финансовую помощь украинцам, которые решили не жить в приемных центрах. Новые правила направлены на то, чтобы подтолкнуть украинцев устроиться на работу и обеспечить себя", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Норвегия продолжает оказывать твердую поддержку Украине в виде финансовой помощи и военных взносов, но в то же время стремится привести условия для беженцев в большее соответствие с условиями других стран Северной Европы.

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Комментируя новые меры, норвежский министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна заявила, что большое количество украинцев приводит к усилению давления на муниципалитеты. Чиновница также подчеркнула: для того, чтобы страна могла предлагать надлежащие услуги, меры необходимо усилить.

"Чтобы продолжить контролируемый прием перемещенных лиц из Украины и обеспечить надлежащее предложение услуг в муниципалитетах, мы предлагаем новые меры, которые усиливают льготы и услуги. Уровень прибытия должен быть устойчивым с течением времени. Мы по-прежнему должны иметь контроль над иммиграцией и интеграцией", - сказала она.

Предполагается, что Норвегия больше не будет покрывать расходы на домашних животных вновь прибывших украинских беженцев. Планируется ввести требование о 12-месячном проживании для получения права на единовременное пособие, изменения коснуться пособия для бездетных супругов и тому подобное.

По словам министра юстиции Норвегии Эмили Мель, правительству необходимо безопасно контролировать поток беженцев.

"Мы должны избегать того, чтобы давление на муниципалитеты становилось настолько сильным, что поддержка помощи Украине могла быть поставлена под сомнение", - сказала Мель.

Кроме того, признавая потенциал украинских беженцев как рабочей силы, Норвегия хочет подтолкнуть их к трудоустройству и обеспечению себя.

В соответствии с новыми изменениями, которые, как ожидается, вступят в силу в ближайшее время, украинцы в Норвегии будут обязаны тратить не менее 15 часов в неделю на деятельность, ориентированную на работу. Это требование может быть выполнено, в частности, через практическую работу на условиях полной или частичной занятости.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Голландская партия BBB предложила отправить украинских беженцев обратно - в те части своей страны, которых сейчас не коснулись войны. Депутат ВОВ Мона Кейзер заявила, что Нидерланды не могут разместить всех желающих. Она отмечает, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину прошло почти два года и за это время Нидерланды приняли десятки тысяч украинцев. Депутат, в частности, предлагает отправить украинцев на "относительно стабильное" мероприятие.

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