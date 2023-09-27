Россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине.

Представительство России в Совете ООН по правам человека, из которого ее исключили весной 2022 года, противоречит ее действиям в Украине.

Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, комментируя информацию о попытках России вернуться в этот орган по правам человека.

"Мы достаточно четко изложили свою позицию в отношении подхода России к правам человека. Госсекретарь ясно дал понять, что мы являемся свидетелями совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Мы ясно дали понять, что за те преступления, которые они совершили, необходимо нести ответственность, и поэтому я, конечно, считаю, что представительство в органе, занимающемся правами человека, не соответствует их действиям в Украине", - сказал Миллер.

Видео дня

Совет ООН по правам человека - возвращение России

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. За исключение РФ проголосовали 93 страны, против - 24, а 58 воздержались. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда отметил, что военным преступникам не место в органах ООН по защите прав человека.

На днях СМИ сообщили, что Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека и для этого пытается заручиться поддержкой других стран. На сегодняшний день Россия числится кандидатом на выборах в Совет по правам человека 2024-2026 годов, которые должны состояться 10 октября. Россия ведет "агрессивную кампанию" за место в Совете, предлагая малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса.

Вас также могут заинтересовать новости: