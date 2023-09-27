Москва назвала его ключевым органом в системе ООН.

Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека, из которого ее исключили прошлой весной. Об этом пишет CNN.

Она подала свою кандидатуру на выборы членов Совета по правам человека на срок 2024-2026 годов, которые должны состояться 10 октября. Россия будет бороться с Албанией и Болгарией за два места в региональной группе государств Восточной Европы.

В распоряжении журналистов оказался документ, который россияне рассылают членам ООН, чтобы заручиться поддержкой. В нем они называют Совет по правам человека "ключевым органом в системе ООН" и говорят, что "считают важным предотвратить нарастающую тенденцию превращения Совета в инструмент, обслуживающий политические воли одной группы стран, наказывающий нелояльные правительства за независимую внутреннюю и внешнюю политику".

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"В случае избрания Российская Федерация сосредоточит свое внимание на этом вопросе. Мы будем твердо отстаивать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного взаимоуважительного диалога в Совете в целях поиска адекватных решений по вопросам прав человека", - говорится в документе.

Исключение России из Совета ООН по правам человека

Напомним, 7 апреля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Генеральная ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.

За исключение РФ проголосовали 93 страны, против - 24, а 58 воздержались. 10 мая Чехию избрали членом Совета ООН по правам человека вместо России.

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