В связи с перестрелкой президент подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней.

В одной из крупнейших тюрем Эквадора произошла масштабная перестрелка, в результате которой погибли 116 человек, еще 80 были ранены.

Об этом сообщает Reuters.

Разборки между членами преступных группировок произошли в тюрьме Penitenciaria del Litoral в провинции Гуаяс. Силовикам потребовалось время, чтобы установить контроль над тюрьмой.

"Очень жаль, что преступные группировки пытаются превратить тюрьмы в поле битвы за власть. Я прошу Бога благословить Эквадор, чтобы мы могли избежать новых человеческих жертв", - отметил Лассо.

В связи с перестрелкой президент подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы "восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия". А правительство усилило военное присутствие за пределами объекта.

Также власти помогут семьям погибших и раненых заключенных.Читайте такжеДания запретит пожизненно заключенным вступать в отношения

Напомним, в прошлом году в Мексике боевики напали на реабилитационный центр.

Это нападение стало одним из самых страшных массовых убийств с тех пор, как президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность, пообещав снизить уровень насилия.

Автор: Виолетта Орлова