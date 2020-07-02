В Мексике боевики напали на реабилитационный центр: 24 человека убиты (фоторепортаж)

Убийства в Мексике достигли нового рекорда в прошлом году и продолжают расти до сих пор.

Боевики убили 24 человека в реабилитационном центре для наркоманов в центральном мексиканском городе Ирапуато.

В заявлении полиции говорится, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии и что учреждение официально не зарегистрировано, передает Reuters.

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Генеральный прокурор Гуанахуато Карлос Замаррипа сообщил, что назначил специализированную группу для расследования убийства, которое он назвал "трусливым преступным деянием", в то время как губернатор Диего Синхью призвал к совместным усилиям федеральных и государственных властей по борьбе с насилием.

Это нападение стало одним из самых страшных массовых убийств с тех пор, как президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность 19 месяцев назад, пообещав снизить уровень насилия. Но убийства достигли нового рекорда в прошлом году и продолжают расти в 2020 году.

Гуанахуато, крупный автомобильный центр, стал одним из главных очагов криминального насилия в Мексике, разоренного войной между местной бандой Санта-Роса-де-Лима и могущественным картелем нового поколения Халиско.

Согласно федеральным данным, с начала года по май в Гуанахуато зарегистрировано 1405 убийств - больше, чем в любом другом штате.

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