Вместе с учеником 44-летняя Кристин Кнудсен принимала "опасные вещества".

В округе Берген, штат Нью-Джерси, США учительница рисования занялась сексом с учеником и попала в тюрьму.

Об этом сообщает The Daily Voice.

44-летняя Кристин Кнудсен была арестована за секс с учеником школы, в которой работала. Более того, вместе с учеником она принимала "опасные вещества". Инцидент случился осенью 2018 года.

Учительнице предъявлены обвинения в изнасиловании и двух случаях "причинения опасности здоровью второй степени".

По данным следствия, ученику на момент совершения преступления было менее 16 лет.

Сейчас Кнудсен арестована и находится в тюрьме, ожидая первого судебного заседания. Власти округа заявили, что на данный момент ученикам школы ничего не угрожает.

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Напомним, в американском штате Техас учительница совратила 15-летнего ученика в школе Canyon High School в Сан-Антонио.

34-летнюю Эмили Мари Андерсон арестовали 16 августа. В 2020-2021 учебном году она работала педагогом инклюзивного образования и помощником руководителя команды чирлидинга.

Теперь Андерсон могут выпустить под залог в размере 50 тысяч долларов до суда. А тем временем полиция разыскивает других возможных жертв домогательств.

Автор: Виолетта Орлова