В округе Берген, штат Нью-Джерси, США учительница рисования занялась сексом с учеником и попала в тюрьму.
Об этом сообщает The Daily Voice.
44-летняя Кристин Кнудсен была арестована за секс с учеником школы, в которой работала. Более того, вместе с учеником она принимала "опасные вещества". Инцидент случился осенью 2018 года.
Учительнице предъявлены обвинения в изнасиловании и двух случаях "причинения опасности здоровью второй степени".
По данным следствия, ученику на момент совершения преступления было менее 16 лет.
Сейчас Кнудсен арестована и находится в тюрьме, ожидая первого судебного заседания. Власти округа заявили, что на данный момент ученикам школы ничего не угрожает.
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Напомним, в американском штате Техас учительница совратила 15-летнего ученика в школе Canyon High School в Сан-Антонио.
34-летнюю Эмили Мари Андерсон арестовали 16 августа. В 2020-2021 учебном году она работала педагогом инклюзивного образования и помощником руководителя команды чирлидинга.
Теперь Андерсон могут выпустить под залог в размере 50 тысяч долларов до суда. А тем временем полиция разыскивает других возможных жертв домогательств.