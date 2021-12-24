Глава МИД Британии считает неприемлемым наращивание российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.

В Великобритании осуждают агрессивную риторику России в отношении Украины и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс, обнародованном на сайте правительства Британии.

"Я осуждаю агрессивную и подстрекающую риторику Кремля против Украины и НАТО. НАТО является оборонительным альянсом, и Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность в связи с российской провокацией и агрессией", - заявила Трасс.

Она отметила, что наращивание войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму является неприемлемым. Трасс добавила, что любое вторжение будет огромной стратегической ошибкой, которое получит сильный отпор, в том числе благодаря скоординированным с союзниками санкциям, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике РФ.

Читайте такжеВ НАТО не пришли к консенсусу относительно переговоров с Россией - FT

По ее словам, поддержка Британией Украины является непоколебимой.

"Единственный выход из текущей ситуации для России лежит через диалог, и я приветствую тот факт, что Россия заявила о готовности присоединиться к переговорам в январе. Российское правительство должно деэскалировать свою деятельность и участвовать в серьезных обсуждениях", - заявила Трасс.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 декабря, на сайте МИД России появился перечень требований Кремля в отношении Вашингтона и Альянса, в которых говорилось, в частности, о гарантиях неразмещения военных баз на территориях постсоветских стран, в том числе невступление в НАТО Украины. Кроме того, Москва требует, чтобы Альянс отказался предоставлять своим союзникам из Восточной Европы военное подкрепление.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что США никаких решений без Европы принимать не будет.

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: