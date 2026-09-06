В Кремле прокомментировали встречу Путина с представителями Трампа

Переговоры, по словам помощника президента России, проходили как за рабочим столом, так и за обеденным - в более неформальной обстановке.

Переговоры с президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками были "содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными". Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, российская сторона на переговорах с американской делегацией отметила "успехи России на фронте и выразила уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты".

"С российской стороны были даны чёткие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В ⁠частности, отмечены реальные успехи российской армии ‌в продвижении в зоне ‌боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей", - сказал Ушаков.

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Переговоры, по словам помощника президента России, проходили как за рабочим столом, так и за обеденным - в более неформальной обстановке.

"Уиткофф и Кушнер обещали использовать полученную информацию в ходе своих переговоров в Киеве", - добавил он.

Кроме того, как заявил Ушаков, спецпосланники президента США сформулировали ряд соображений по поводу урегулирования войны в Украине.

Встреча Путина с представителями Трампа

Армия России якобы не наносила ударов по объектам в Киеве с нуля часов 5 сентября. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с посланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По его словам, украинская сторона в ответ также значительно снизила количество своих атак, в том числе на Москву. Требование прекратить удары по Киеву поступило по официальным каналам.

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