'В этом их сила': украинцы поразили инструкторов НАТО, но есть нюанс, – BI

Западные инструкторы отметили исключительную находчивость украинских военных на поле боя, но обнаружили пробелы в базовой подготовке части новобранцев.

Украинские военные привозят на учения в Европу уникальный опыт, накопленный за годы войны. Западные инструкторы отмечают их способность импровизировать и быстро адаптироваться к новым условиям. В то же время часть украинских военнослужащих приезжает на подготовку с пробелами в базовых навыках, в частности в стрельбе, пишет Business Insider.

Украинские военные проходят подготовку в лагере Йомсборг в Польше, где норвежские инструкторы обучают их западным подходам к ведению боевых действий.

Программа сосредоточена на фундаментальных военных навыках, лидерстве, планировании и принятии решений. Но обучение здесь работает в обе стороны: украинские военные также передают западным партнерам знания, полученные непосредственно на войне.

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Бригадир Атле Молде, командир оперативной группы "Легио" – многонационального командования, которое поддерживает подготовку украинских военных, – особо отметил их способность находить нестандартные решения.

По его словам, украинцы умеют "импровизировать в очень сложной ситуации":

"Это впечатляет. Это то, как они способны импровизировать, адаптироваться, исправлять ситуацию, развиваться, эволюционировать, меняться".

Он считает, что этот опыт стоит перенять и норвежским военным, ведь Украина фактически опробовывает новые подходы к ведению войны в реальных боевых условиях.

"Они гораздо креативнее, чем мы"

Один из норвежских инструкторов, обучающий командиров взводов в лагере Йомсборг, также обратил внимание на нестандартное мышление украинских военных.

"В целом они гораздо креативнее, чем мы", – сказал он.

По его мнению, отчасти это связано с тем, что в украинской армии меньше стандартизированных процедур, чем в западных вооруженных силах:

"Я думаю, что в этом их сила".

Подобные оценки звучали и от военных, которые работали с украинцами в рамках других учебных программ. Западные офицеры отмечали их значительное тактическое воображение и способность приспосабливаться к ситуации на поле боя.

Причина такой изобретательности очевидна: украинские военные годами воюют с Россией, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году характер боевых действий менялся особенно быстро.

"Колесо инноваций вращается очень медленно в мирное время. А когда начинается война, то вдруг это вращение становится в 10, 100 раз быстрее", – пояснил Молде.

В то же время некоторым бойцам не хватает базовой подготовки

Однако большой боевой опыт не всегда означает, что военнослужащий обладает прочной базой по всем военным дисциплинам. Молде привел показательный пример.

"У нас были солдаты из Украины с двухлетним опытом боевых действий, которые не могли метко стрелять из винтовки", – рассказал он.

По словам инструктора, часть военных в свое время могла быть быстро мобилизована без той базовой подготовки, которую обычно проходят военнослужащие западных армий.

Кроме того, на современном поле боя стрелковое оружие играет гораздо меньшую роль, чем раньше. Значительную часть боевых задач выполняют артиллерия и беспилотники, поэтому даже военный с реальным боевым опытом может иметь ограниченную практику в использовании винтовки.

Майор Джон, оперативный офицер, помогающий координировать обучение в лагере, также подчеркнул эту особенность. Украинские военные, по его словам, "продемонстрировали нам много различных креативных методов". Но в то же время "эти традиционные навыки в некоторых подразделениях не были столь высокими".

В самом описании учебного лагеря отмечается, что украинские военнослужащие прибывают с очень разным уровнем опыта. Среди них есть закаленные ветераны, которые хотят освоить передовую тактику, а есть бойцы, которым необходимо усовершенствовать базовые навыки пехотного боя.

Во время обучения они отрабатывают стрельбу в условиях стресса, боевую коммуникацию и перемещение пехоты на уровне взвода и роты.

Украина и Запад учатся друг у друга

Несмотря на пробелы в базовых навыках у части военных, западные инструкторы не рассматривают обучение как односторонний процесс.

Джон отметил, что украинцы "иновативны" и активно используют новые технологии:

"Мы стараемся учиться на этом. А затем мы стараемся передать им навыки, связанные с традиционными методами, методами планирования, процессами принятия военных решений и т. д.".

По его мнению, сочетание украинского боевого опыта с западной военной подготовкой "дает хороший результат".

Украина также определяет собственные потребности в обучении, а украинские инструкторы работают вместе с западными. Для партнеров Киева этот обмен имеет особую ценность. Украинские военные обладают опытом современной войны против России, знают ее тактику и ежедневно сталкиваются с новыми технологическими вызовами.

В то же время западные армии могут предложить стандартизированные методики, системы планирования и фундаментальную военную подготовку, которую часть украинских подразделений из-за обстоятельств войны не успела получить в полном объеме.

Именно поэтому, по словам Молде, украинские и западные военные могут "развиваться параллельно" – перенимая друг у друга то, чего не хватает каждой стороне.

Украинцы на учениях НАТО

Как сообщал УНИАН, украинские военные помогают странам НАТО сделать подготовку бойцов максимально приближенной к реальному полю боя. Во время учений в Польше украинские инструкторы указали западным военным на недостатки полигона и добились изменений в программе.

Полигон обустроили так, чтобы он напоминал условия, с которыми украинские военные сталкиваются на фронте: здесь есть сети окопов, стрельбища, танковые позиции, боевые укрепления в городской и сельской местности.

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