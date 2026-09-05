РФ атаковала аэропорты Киева на фоне планов Уиткоффа прибыть на самолете, – Зеленский

В результате российских атак есть погибшие.

В ночь на 5 сентября российские оккупанты нанесли удары по ряду регионов Украины. В частности, враг нанес демонстративные удары по украинским аэропортам в Киеве и Борисполе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Именно целенаправленно, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь". Российско-иранские "шахеды" в ответ на американскую дипломатию", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина зафиксировала этот шаг и на следующей неделе изменит стратегию операции по блокированию российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе. В то же время президент подчеркнул, что со стороны Украины никаких угроз дипломатии нет и не будет.

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"Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает. Спасибо всем, кто помогает нашему государству и украинцам", – отметил президент.

Также Зеленский сообщил об ударе РФ по гражданскому предприятию в Каменском в Днепропетровской области. По словам президента, в результате российской атаки четыре человека погибли, ещё пятеро получили ранения.

"Мои соболезнования родным и близким. Во многих регионах повреждены обычные жилые дома – в Херсоне, Борисполе и в Харьковской области. В Сумах и Николаеве дронами нанесли удары по торговым центрам", – добавил президент.

Российские атаки: другие важные новости

В ночь на 5 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударными БПЛА различных типов. Около половины запущенных дронов были реактивными. О сбитых баллистических ракетах в Воздушных силах не сообщают, при этом добавляют, что Силам обороны удалось сбить и подавить 128 российских БПЛА.

Отметим, что эта атака произошла на фоне визита американских переговорщиков в Москву и Киев. По словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, Украина предложила РФ установить режим прекращения огня на время этих визитов. Впрочем, по словам главы ОП, Москва никак не отреагировала на это предложение.

По данным росСМИ, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в Москву, где у них запланированы переговоры с Путиным. Уже завтра американские переговорщики впервые за все время прибудут в Киев, где должны провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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