'Было бы круто создать империю, как у шефа': НАБУ обнародовало записи по делу 'Карфаген'

Антикоррупционные органы утверждают, что у главного фигуранта дела был какой-то влиятельный покровитель.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген", в ходе которой правоохранители разоблачили преступную организацию, созданную одним из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, группировка была сформирована в середине 2025 года. В нее, по версии правоохранителей, вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица, приближенные к должностному лицу. Основным направлением деятельности было получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

Как установило следствие, полученные средства легализовывались путем приобретения недвижимости, драгоценностей и другого имущества. Всего на такие активы, по данным Бюро, было потрачено более 20 млн грн. Еще более 12 млн грн составила стоимость недвижимости в одном из популярных апарт-комплексов Буковеля, которую, как утверждает НАБУ, переоформили на третьих лиц. Более 10 млн грн участники схемы разместили на счетах приближенных лиц под видом законных доходов.

В НАБУ отметили, что в прошлом году под давлением общества и европейских партнеров удалось сохранить независимость антикоррупционных органов, но с тех пор в законодательстве все же осталась норма, позволяющая назначать прокуроров без прохождения обязательных конкурсных отборов.

"Это создало условия для внедрения в систему прокуратуры своих людей. Именно так в августе 2025 года на руководящую должность в Офисе генерального прокурора был назначен так называемый "Канцлер", – говорится в заявлении НАБУ.

В обнародованных записях, кроме организатора группировки, которого называют "Канцлером", фигурируют другие участники преступной группы, в частности "Шеф" и "Муза".

Из материалов следует, что "Канцлер" использовал служебное положение для контроля над частью мошеннических колл-центров.

В Бюро утверждают, что "Канцлер" работал в интересах лица с псевдонимом "Шеф", которое "наделило его полномочиями и осознанием абсолютной безнаказанности". Имя "Шефа" в материалах не называется, однако на записях "Канцлер" обращается к некоему Андреевичу и называет его "шефом". Стоит отметить, что у генерального прокурора Руслана Кравченко отчество "Андреевич".

"Было бы круто создать такую империю, как сделал "Шеф". Я об этом задумываюсь", – говорит "Канцлер" в одной из записей.

В другом блоке записей НАБУ показывает, как участники преступной группы обсуждали имитацию борьбы с мошенническими колл-центрами после ряда международных скандалов. В частности, речь шла о демонстративных точечных обысках в некоторых колл-центрах.

А уже после того, как НАБУ начало проводить обыски у самих фигурантов схемы, её участники запаниковали и начали заметать самые очевидные следы своих тёмных дел, в частности удалять из соцсетей фото своей роскошной жизни.

"Мне вообще всё нужно удалить… У меня тут Porsche, Loro Piana, Mimi, цветы, часы, браслеты, сумки. Мне все нужно удалить", – говорит "Канцлеру" на записях соучастница схемы с псевдонимом "Муза".

Отдельный блок записей посвящён попыткам фигурантов скрыть и легализовать незаконно приобретённое состояние. По данным НАБУ, активы оформляли на родственников и других приближённых лиц, которых регистрировали как ФЛП, чтобы создать видимость легальных доходов.

Всего в рамках производства НАБУ сообщило о разоблачении пяти человек. Как сообщала накануне "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, вчера НАБУ задержало заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву.

Дело предварительно квалифицировано по статьям 255 Уголовного кодекса Украины (создание и участие в преступной организации) и 209 (легализация имущества, полученного преступным путем). По этим статьям виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.

Реакция Офиса генпрокурора

Как писал УНИАН, после обысков в прокуратуре Офис генерального прокурора заявил, что использование служебного положения для прикрытия преступной деятельности недопустимо, и в настоящее время решается вопрос об увольнении сотрудника, фигурирующего в деле НАБУ.

В то же время там поставили под сомнение корректность проведенных обысков, ведь детективы получили доступ к материалам других уголовных дел. В ОГП подчеркнули, что нет прямых доказательств причастности генерального прокурора к деятельности мошеннических колл-центров или получения выгоды от них. Позиция ведомства заключается в том, что все факты возможных правонарушений должны расследоваться, но следственные действия должны проводиться исключительно в рамках закона и судебных полномочий.

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