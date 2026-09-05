На фоне резкой эскалации войны в Украине США реанимируют мирный процесс, – NYT

В Киеве считают, что даже при оптимистичном сценарии этот переговорный процесс не приведет к прекращению боевых действий раньше весны.

Российско-украинский конфликт вступил в фазу эскалации с наращиванием взаимных ударов. На этом фоне Соединённые Штаты пытаются возобновить переговорный процесс, начав новый раунд дипломатических переговоров с отправки в Москву специального представителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – зятя Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что российские и украинские силы в последнее время наращивают интенсивность воздушных атак. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что американские представители проведут встречи как в Москве, так и в Киеве.

В то же время перспективы нового раунда переговоров остаются неопределенными. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов ранее в беседе с NYT признал, что пока непонятно, принесут ли предстоящие переговоры больший результат, чем предыдущие, но выразил надежду, что "переговоры рано или поздно к чему-то приведут", ведь воевать вечно невозможно.

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Предыдущая попытка провести переговоры состоялась в феврале. Украинские и российские представители встречались в Абу-Даби, а затем в Женеве. Однако договориться о прорыве не удалось. Переговорный процесс впоследствии застопорился, в частности из-за войны США и Израиля против Ирана, которая в значительной степени переключила на себя внимание администрации Трампа. После этого между Москвой и Киевом сохранялись отдельные контакты, но ключевые вопросы фактически были поставлены на паузу.

В июне Зеленский обнародовал открытое письмо к Владимиру Путину с предложением возобновить мирные переговоры. Однако, как рассказывает автор материала, российский президент не проявлял серьёзного интереса к переговорам и недавно заявил о намерении продолжать войну.

Одним из главных препятствий остается содержание потенциального мирного соглашения. Предыдущие переговоры основывались на 20-пунктном плане, который охватывал, в частности, гарантии безопасности для Украины и восстановление страны. Однако сторонам не удалось прийти к общей позиции по поводу возможного размещения западных войск в Украине, контроля над территориями на востоке и будущего оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Особенно остро стоит территориальный вопрос. Россия требует, чтобы Украина передала ей территории, которые Киев контролирует в Донецкой области. Украина отказывается от одностороннего отвода войск, аргументируя это риском новой российской агрессии, и настаивает на гарантиях, которые могли бы обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

Посредником в процессе остается Вашингтон, однако все активнее пытаются присоединиться европейские государства. По данным издания, Франция, Германия и Великобритания работают над форматом будущих переговоров, который должен учитывать интересы Европы.

Между тем на фронте ситуация остается сложной. Линия боевого столкновения на востоке Украины в значительной степени стабилизировалась, однако продолжаются масштабные удары с воздуха. The New York Times отмечает, что в течение лета Россия и Украина активно наносили удары дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре, складам и портам, важным для экспорта зерна.

По оценке Буданова, даже в случае возобновления переговорного процесса сейчас договоренности о прекращении огня вряд ли появятся раньше весны. Он ожидает, что Россия попытается использовать очередную зимнюю кампанию массированных ударов, чтобы сломить сопротивление Украины.

Уиткофф и Кушнер в Москве

Как писал УНИАН, в субботу, 5 сентября, спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где проведут переговоры с российской стороной. После этого они планируют впервые посетить Киев, чтобы обсудить возможные пути завершения войны.

Между тем в ночь на 5 сентября Россия нанесла удары по нескольким регионам Украины, в частности по аэропортам в Киеве и Борисполе. Президент Зеленский назвал этот удар реакцией Кремля на подготовку к возможному визиту американской делегации, поскольку Уиткофф якобы хочет прибыть на самолете. Президент сообщил, что Украина изменит стратегию блокирования российского воздушного пространства после этого удара.

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