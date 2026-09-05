В Офисе генпрокурора отреагировали на обыски, проведенные НАБУ

В частности, в ОГП призвали дать отдельную оценку действиям сотрудников НАБУ.

В Офисе генерального прокурора (ОГП) отреагировали на обыски, которые в здании ведомства провели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В частности, в прокуратуре предложили разделить всю обнародованную информацию на две части.

В первой части, касающейся возможной причастности одного из сотрудников ОГП к противоправной деятельности, позиция Генпрокуратуры "однозначна".

"Использование должности, статуса сотрудника прокуратуры или служебных возможностей для прикрытия или содействия любой преступной деятельности недопустимо и будет наказываться предусмотренной законом ответственностью", – прокомментировали в ГП.

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Там отметили, что в настоящее время решается вопрос об увольнении сотрудника, фигурирующего в расследовании НАБУ. Также они подчеркнули, что готовы содействовать следствию. В то же время в ГП поставили под сомнение обоснованность и корректность проведения обысков, отметив, что среди документов были материалы, связанные с расследованиями в отношении лиц, приближенных к руководству САП. На этом фоне в ОГП призвали установить, соответствовал ли фактический объем доступа детективов предмету уголовного производства, в рамках которого проводились обыски.

Вторая часть, на которую указывают в ОГП, касается обысков в служебных помещениях Генерального прокурора, первого заместителя Генерального прокурора и других сотрудников ОГП. В ходе них, как заявляют в службе, детективы НАБУ получили доступ к материалам других уголовных производств.

В ГП подчеркнули, что в опубликованных материалах нет прямых данных о том, что Генеральный прокурор давал какие-либо указания содействовать деятельности колл-центров, препятствовал их разоблачению или расследованию, предупреждал кого-либо о запланированных следственных действиях, получал средства от такой деятельности или неправомерную выгоду. Там также заявили, что вся связь между разговорами и возможной преступной деятельностью обосновывается преимущественно предположениями.

"Именно поэтому достаточность таких данных для проведения следственных действий в служебных помещениях Генерального прокурора, по нашему мнению, требует отдельной оценки… Позиция Офиса Генерального прокурора последовательна: любые факты возможной противоправной деятельности сотрудников прокуратуры должны расследоваться без исключений. В то же время все следственные действия, независимо от органа, который их проводит, должны осуществляться исключительно в рамках закона и предоставленных судом полномочий", – добавили в ОГП.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что НАБУ провело спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины. Отмечалось, что эта группа может быть причастна к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

По данным следствия, по этой схеме участники потратили более 20 млн грн на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества. Еще 12 млн было потрачено на активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. А более 10 млн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких под видом легальных доходов.

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