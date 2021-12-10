Министр отметил, что лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно не вступления Украины в НАТО - игнорировать их.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит аппетит" президента России Владимира Путина. Так же и предоставление гарантий по этому поводу не сделает РФ менее агрессивной.

Об этом Кулеба написал в колонке для Foreign Affairs.

Министр отметил, что лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно не вступления Украины в НАТО - игнорировать их.

Читайте такжеСтолтенберг ожидает, что столицы НАТО не будут слушать РФ, которая против движения Украины в Альянс"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения во внеблоковости Украины или любой другой страны региона никоим образом не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы - вообще их игнорировать", - заявил Кулеба.

В то же время глава МИД отметил, что еще в 2010 году Украина закрепляла за собой статус внеблоковости. Только в 2013 году, во время Революции достоинства, в стране подняли вопрос экономической и политической интеграции с ЕС.

"Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", - добавил Кулеба.

На сайте Associated Press появилась статья о намерениях Вашингтона снизить риски полномасштабного вторжения РФ в Украину. Со ссылкой на анонимный информированный источник, авторы материала писали, что некоторые из официальных лиц Госдепа США предупредили Киев о маловероятные перспективы вступления страны в НАТО "в ближайшие 10 лет".

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает анонимные источники, на которые Associated Press ссылалось, пиша о позиции Вашингтона относительно перспектив членства Украины в НАТО, "ненадежным фундаментом" для формирования точки зрения.

В гарантиях невступления Украины в НАТО заинтересован лично Путин

30 ноября российский президент Владимир Путин, комментируя информацию о подготовке России к полномасштабному наступлению на Украину, сказал, что "красной линией" для России будет создание угроз для ее безопасности.

Путин сослался на военные учения НАТО и Украины в Черном море, якобы беспокоясь, что на бомбардировщиках могло быть ядерное оружие.

"Вы спросили об Украине, где эти красные линии? Они прежде всего в создании угроз для нас, которые могут исходить из этой территории", – ответил Путин.

В то же время Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

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Автор: Марта Гичко