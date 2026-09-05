Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров по Украине

Американские спецпредставители прибыли в Москву для переговоров о возможном прекращении войны, а затем должны отправиться в Киев.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу прибыли в Москву. После переговоров в России американская делегация впервые посетит Киев, где будет обсуждать возможные пути завершения войны.

Как пишет CNN, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, где, как ожидается, будут изучать перспективы прекращения войны. В аэропорту Внуково американских представителей встретил Кирилл Дмитриев – специальный представитель главы России Владимира Путина.

После визита в Москву Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Киев. Это будет их первый визит в украинскую столицу.

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Однако накануне стало известно о российских ударах по объектам вблизи Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под удар попали два аэропорта, в том числе Борисполь.

"Очевидно, что эти российские удары по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности использования американской стороной самолета для прибытия в Украину", – заявил Зеленский.

С начала полномасштабной войны иностранные лидеры и высокопоставленные чиновники обычно добирались до Киева по железной дороге из Польши. Пока неизвестно, повлияют ли российские удары на планы американской делегации.

Мирные переговоры на фоне эскалации

Визит Уиткоффа и Кушнера проходит на фоне почти непрерывных российских ракетных атак по украинской столице. В пятницу, в частности, было зафиксировано прямое попадание в здание Службы безопасности Украины.

Зеленский также заявил, что Украина сталкивается с острой нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны, из-за чего страна остается уязвимой для российских баллистических ударов.

Президент США Дональд Трамп накануне назвал Уиткоффа и Кушнера "прекрасными переговорщиками". По его словам, их поездка должна показать, можно ли добиться прогресса в вопросе прекращения войны.

"Проверить, можем ли мы что-то сделать", – так Трамп описал цель их поездки.

В то же время из Москвы поступают сигналы о нежелании идти на компромиссы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил российским государственным СМИ, что Вашингтон должен учитывать ситуацию на фронте.

Он также заявил, что Украина якобы испытывает трудности на поле боя, и призвал США учитывать это во время переговоров.

На востоке Донецкой области российские войска продолжают оказывать давление на украинские позиции. Под всё большей угрозой находится ряд важных промышленных городов региона.

Несмотря на это, Зеленский положительно оценил предстоящую встречу с американской стороной и заявил, что Украина готова к конструктивному диалогу.

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