Во Франции топ-политики поссорились из-за помощи Украине

Впервые за долгое время ультраправые имеют вполне реальные шансы занять пост президента Франции.

Во Франции де-факто началась президентская предвыборная кампания, и одной из главных тем в ней является война в Украине. Два главных претендента на президентское кресло – ультраправая популистка Марин Ле Пен и правоцентрист Эдуар Филипп – обменялись резкими заявлениями относительно дальнейшей военной поддержки Украины.

Причиной спора стала позиция ультраправого "Национального объединения", возглавляемого Ле Пен, которое заявило о намерении прекратить помощь Киеву в случае прихода к власти. Публичная дискуссия началась после соответствующего комментария вице-президента "Национального объединения" Луи Алио в эфире телеканала BFMTV.

Алио объяснил позицию партии внутренними проблемами Франции и нехваткой средств. "Система здравоохранения, система образования, вся экономика – все на грани истощения, а деньги все равно находят, чтобы и дальше финансировать оружие (...) но кто за все это платит?" – заявил он.

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На это заявление отреагировал экс-премьер Франции Эдуар Филипп, баллотирующийся от правоцентристской партии Horizons. По его словам, прекращение поддержки Украины будет отвечать интересам России и создаст дополнительную угрозу для европейской безопасности.

""Перекрыть кран" Украине – это оказать услугу России... Ослабление Украины, к чему стремится Марин Ле Пен, – это угроза безопасности Европы и Франции. Я сделаю все, чтобы это предотвратить", – заявил Филипп в соцсети X.

Ле Пен в ответ раскритиковала своего конкурента и заявила, что с самого начала полномасштабной войны выступает не за продолжение боевых действий, а за дипломатическое урегулирование.

"С момента российской агрессии против Украины я призываю Францию срочно созвать крупную конференцию за мир, чтобы способствовать не продолжению кровопролития, а дипломатическому урегулированию этой ужасной войны", – заявила лидер ультраправых.

Политик при этом напомнила, что во время первого президентского срока Эммануэля Макрона российского лидера Владимира Путина принимали в Версальском дворце и в форте Брегансон – именно тогда, когда Филипп возглавлял французское правительство. (Филипп был премьер-министром Франции в 2017–2020 годах).

Филипп отверг эти обвинения и вместо этого заявил о связях Ле Пен с Россией.

"С тех пор, как Россия вторглась в Украину, всё ясно: есть агрессор-диктатор и демократия-жертва. Ставить их на один уровень – это не дипломатия, это преступная слабость. Вы выступали против поставок оружия Украине и санкций против Москвы. Если бы вас избрали, Украину давно бы бросили", – заявил Филипп.

Президентские выборы во Франции должны состояться в два тура в конце апреля и в начале мая 2027 года. В настоящее время, по данным опросов, лидирует Марин Ле Пен (имеет поддержку около 35% избирателей), тогда как Эдуар Филипп занимает второе место по электоральным симпатиям французов (около 15%) и рассматривается как потенциально самый сильный соперник Ле Пен во втором туре среди всех умеренных кандидатов.

Президентские выборы во Франции

Как писал УНИАН, ранее французский апелляционный суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года, но с условием ношения электронного браслета. Суд подтвердил ее вину в растрате средств ЕС и приговорил к трем годам лишения свободы, два из которых с отсрочкой. Хотя это не лишает ее права баллотироваться, приговор значительно затрудняет проведение предвыборной кампании как в политическом, так и в организационном плане.

Также мы сообщали, что в НАТО опасаются возможного ослабления роли Франции после президентских выборов 2027 года, ведь радикальные кандидаты Ле Пен и Меланшон выступают против альянса. Выход Франции из военных структур мог бы подорвать координацию между союзниками, лишить НАТО доступа к французским военным ресурсам и создать серьезные политические и оборонные проблемы.

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