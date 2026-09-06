В Воздушных силах назначили руководителя 'малой' ПВО

Игнат утверждает, что это направление приобретает большое значение в связи с расширением применения противником ударных БПЛА, в частности реактивных дронов.

Полковник Александр Дмуховский назначен командующим силами непосредственного противовоздушного прикрытия - то есть "малой" ПВО. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат"Украинской правде".

По его словам, в целом направление малой ПВО в Воздушных силах будет курировать заместитель командующего ВС Юрий Черевашенко.

Игнат утверждает, что это направление приобретает большое значение в связи с наращиванием противником использования ударных БПЛА, в частности реактивных дронов, а также усилий военного руководства и украинской оборонной промышленности по поиску эффективного и рационального противодействия этому вооружению.

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Он также сообщил, что в июне 2026 года РФ выпустила по Украине около 350 реактивных БПЛА, в июле - 1500, а в августе уже более 2800.

"Статистика красноречива - враг наращивает производство и количество реактивных БПЛА. Ведется противодействие - задействуются все возможные силы и средства для сбивания или подавления реактивных дронов, в частности истребительная авиация, зенитные ракетные комплексы малого и среднего радиуса действия, а также системы РЭБ", - сказал пресс-секретарь.

Он рассказал, что "малая" ПВО - это мобильные огневые группы и экипажи зенитных дронов-перехватчиков, которые остаются в составе комплексной системы противовоздушной обороны, добавив:

"Воздушных целей для них и так хватает. Ведь разведывательные БПЛА, "классические Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания, "Герберы" и "Пародии" никуда не делись. Да, их стало меньше, но и среди них немалая доля запущенных".

По словам Игната, руководство государства совместно с представителями украинской оборонной промышленности уже разработало инновационные решения по противодействию реактивным БПЛА, об этом уже было соответствующее сообщение. Воздушные силы, безусловно, будут предоставлять любые площадки для испытаний продукции, в первую очередь речь идет о реактивных перехватчиках.

ПВО для Украины

Ранее стало известно, что немецкие зенитные артиллерийские комплексы Skyranger 35 уже давно находятся на вооружении ВСУ и защищают украинское небо. Первое официальное видео с новейшей системой обнародовал 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк Воздушных сил ВСУ.

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