Аномальный август: снег покрыл одну из самых засушливых пустынь мира (фото)

В этом году в Южном полушарии царит необычно суровая зима.

Лето 2026 года оказалось необычайно жарким в Западной и Центральной Европе. Но в Южном полушарии в те же месяцы наступила необычайно холодная зима. Так, в августе значительные территории пустыни Атакама на севере Чили оказались под снегом, хотя этот регион известен чрезвычайно сухим климатом. Об этом пишет Indian Defence Review.

Издание отмечает, что Атакама входит в число самых засушливых мест на Земле, а в отдельных районах годами может не выпадать измеримое количество осадков. В то же время снег здесь уже наблюдался ранее, в частности во время подобных явлений в 2011 и 2025 годах. Однако августовский эпизод 2026 года отличался прежде всего своим масштабом.

"Одно из самых засушливых пустынных мест на Земле внезапно преобразилось после редкого атмосферного явления, которое удивило ученых и местных жителей", – говорится в публикации.

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Спутниковые снимки NASA зафиксировали резкое изменение ландшафта в период с 6 по 14 августа. Снежный покров распространился из Анд на часть пустыни. А снимок от 19 августа показал, как новая волна снега двигалась на запад, пересекая районы Атаками и приближаясь к побережью к югу от Антофагасты.

Непогода также повлияла на работу астрономических обсерваторий, расположенных в этом районе. В частности, комплекс ALMA на плато Чахнантор временно приостановил работу из-за сильного снега и ветра. Как сообщает издание, для местных обсерваторий такая погода представляет собой серьёзную проблему, ведь они рассчитывают на стабильные и сухие атмосферные условия.

Причиной необычных осадков стала редкая атмосферная конфигурация с так называемыми отсеченными циклонами – областями низкого давления, которые отделяются от струйного течения. Учёный-атмосферолог Рене Гарреауд из Университета Чили рассказал, что подобная система уже была связана со значительным снегопадом в 2025 году.

В конце августа новая система сформировалась после отделения от обширной впадины низкого давления, которая простиралась над значительной частью Южного полушария. Благодаря этому влага из прибрежных районов смогла проникнуть вглубь материка и принести осадки туда, где обычно царит засушливый климат.

Гарреауд подчеркнул, что количество осадков достигло уровней, "которые редко наблюдаются в этом чрезвычайно засушливом регионе".

Особенно необычной ситуация была для побережья. В городе Тальталь за три дня выпало почти 40 миллиметров дождя – примерно в десять раз больше среднегодового количества осадков для этого населенного пункта.

Впрочем, необычная погода не только выглядела впечатляюще. Сильные дожди вызвали внезапные наводнения и селевые потоки, повредив дома и затронув тысячи людей. По данным чилийской службы SENAPRED, сотни домов получили значительные повреждения.

Зима в Южном полушарии

Как писал УНИАН, августовский снег в Атакаме был не первой погодной аномалией этого года в Южной Америке. В июле погодная аномалия с морозами и снегопадами вызвала в Аргентине, Бразилии, Уругвае и Парагвае транспортный хаос, травмы среди населения и значительные потери в агросекторе.

Также мы сообщали, что именно в июле этого года на Земле была зафиксирована самая низкая температура за последние 14 лет. Термометры показали минус 84,1 градуса Цельсия. Этот промежуточный рекорд зафиксировали на одной из полярных научных станций в Антарктиде.

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