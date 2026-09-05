Альянс не будет терпеть гибридных атак против стран-членов, – посол США при НАТО

По словам Витакера, мишенью атак могут стать объекты критической инфраструктуры.

Члены НАТО не должны терпеть преднамеренные действия в рамках гибридной войны, а Соединенные Штаты будут поддерживать страны Альянса, сталкивающиеся с подобными инцидентами. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер, сообщает Reuters.

Витакер заявил, что попытка атаки беспилотника в прошлом месяце на аэропорт в немецком Лейпциге, ответственность за которую Берлин возложил на Россию, была более тревожной, чем другие недавние инциденты, с которыми сталкивались страны НАТО из-за российских беспилотников, атакующих Украину и сбивающихся с курса.

"Кроме того, есть то, что я бы назвал более тревожными гибридными действиями, такими как те, что мы видели в Лейпциге, или те, что мы видели в Польше", – сказал Витакер, выступая в кулуарах бизнес-конференции в Италии.

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Он подчеркнул, что члены НАТО должны быть готовы, бдительны, а также давать четкий сигнал, когда сталкиваются с подобными инцидентами.

"Если нам удастся установить, кто это делает – как это сделала Германия, – мы обязательно дадим четко понять, что это недопустимо и что мы этого не будем терпеть", – отметил Витакер.

Он добавил, что объекты критической инфраструктуры, в частности энергетические объекты, могут стать мишенью атак и поэтому должны находиться под надзором национальных органов власти.

По его словам, основная ответственность за реагирование на эти вызовы лежит на отдельных странах, но Соединенные Штаты поддерживают их, когда они сталкиваются с такими действиями.

Усиление гибридных атак против Европы

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Россия расширяет кампанию гибридных атак против стран, поставляющих Украине оружие и деньги. Отмечалось, что по всей Европе растет напряженность из-за кибератак, вооруженных дронов и загадочных случаев поджогов, в то время как война в Украине продолжается.

Издание The Guardian также писало, что диверсии РФ по всей Европе вновь набирают обороты. Подчеркивалось, что европейские правительства стоят перед вопросом, как заставить Москву понести реальные последствия за атаки, которые намеренно остаются ниже порога обычной войны.

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