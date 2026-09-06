Ученые нашли огромное яйцо с мягкой скорлупой, погребенное в Антарктиде 68 миллионов лет назад

Датируемое поздним меловым периодом, яйцо относится к тому времени, когда Антарктида совсем не была похожа на тот ледяной континент, каким она является сегодня.

Яйцо с мягкой скорлупой, погребенное примерно 68 миллионов лет назад под морским дном недалеко от Антарктиды, которая резко набрала сотни миллиардов тонн, оказалось одной из самых странных находок в палеонтологии за последние годы. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что его размеры составляют 29 на 20 сантиметров. Это делает его самым большим яйцом с мягкой скорлупой из когда-либо обнаруженных и вторым по величине яйцом любого вида, уступающим только вымершей слоновой птице. Внутри не было найдено костей, сохранилась только скорлупа, поэтому ученым остается только гадать, что же из него вылупилось.

Датируемое поздним меловым периодом, яйцо относится к тому времени, когда Антарктида совсем не была похожа на тот ледяной континент, каким она является сегодня. В те времена ее побережье находилось на мелководье, кишащем морскими рептилиями, и именно вдоль одного из таких древних берегов это яйцо было отложено, вылупилось и в конце концов было брошено на песок.

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Значимость находки заключается не только в ее размере, но и в форме и структуре. Вместо того чтобы напоминать яйца динозавров, эта окаменелость гораздо больше похожа на то, что могла бы отложить змея или ящерица, - деталь, которая направила исследователей по совершенно иному эволюционному пути, чем они ожидали.

Скорлупа, не соответствующая костям

Поскольку рядом с ней не сохранился скелет, палеонтологи не могли просто отнести яйцо к известному виду. Вместо этого группа исследователей под руководством палеонтолога Лукаса Лежандра из Техасского университета в Остине создала совершенно новый таксон специально для этой яичной скорлупы: Antarcticoolithus bradyi.

"Идентификация животного, отложившего яйцо, неизвестна, но эти сохранившиеся морфологические особенности соответствуют скелетным останкам мозазавров (крупных морских лепидозавров), найденным поблизости. Они не соответствуют описанным морфологическим особенностям яиц динозавров аналогичного размера", - рассказал Лежандр в исследовании, недавно опубликованном в журнале Nature.

Интересно, что мозазавры - это огромные морские рептилии, считающиеся предками современных лепидозавров, группы, в которую входят ящерицы и змеи.

Возрождение теории о "рудиментарных" яйцах

Отмечается, что мягкая, кожистая текстура скорлупы подтверждает теорию, которая уже некоторое время циркулирует среди исследователей мозазавров, а именно, что эти животные могли быть живородящими, рождая живых детенышей, яйца которых развивались почти полностью внутри матери, поскольку такая тонкая и слабо минерализованная скорлупа должна была лишь пропускать воду и газ на заключительном этапе перед вылуплением.

Поскольку у современных живородящих лепидозавров более низкий и медленный метаболизм, позволяющий экономить энергию во время размножения, они, как правило, производят яйца с такой же тонкой скорлупой. Но у мозазавра, будучи значительно крупнее, вероятно, было достаточно энергии, что может объяснить, как животное, приспособленное к стратегии живорождения, все же смогло произвести яйцо таких огромных размеров.

Что же его спасло

Важно, что яйца с мягкой скорлупой редко сохраняются достаточно долго, чтобы окаменеть, потому что их текстура делает их склонными к разрушению еще до начала минерализации. Это яйцо выжило только благодаря особому химическому составу места, куда оно упало.

Исследователи указали на залежи апатита и пирита, обнаруженные вокруг окаменелости, как на ключевое доказательство. Эти два минерала разрушаются при воздействии кислорода, а их присутствие указывает на то, что яйцо было захоронено на дне океана в среде с низким содержанием кислорода, или аноксической среде. Исследователи объяснили:

"Ограниченное окисление, на которое указывает присутствие апатита, за которым следуют условия чистого восстановления, на которые указывают пиритовые фрамбоиды в Antarcticoolithus. Это может быть ключом к такому способу сохранения".

Размер яйца не всегда напрямую зависит от размера тела. Например, морские змеи, как правило, откладывают небольшие кладки из-за обтекаемой формы своего тела, и мозазавры, также приспособленные к быстрому передвижению по воде, возможно, следовали той же схеме, предпочитая небольшой размер кладки нескольким необычно крупным яйцам.

Новости археологии

Когда геолог Петер Беннике разломил кусок мела, добытого в Стивнс-Клинте в Дании он заметил внутри странное скопление предметов. Затем мужчина отнес предмет в Геологический музей Факсе, и после его изучения Джон Ягт (голландский специалист по морским лилиям) определил, что внутри находятся как минимум два разных типа фрагментов морских лилий.

На основании этой информации ученые пришли к выводу, что животное съело морские лилии, а затем отрыгнуло неперевариваемые их остатки.

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