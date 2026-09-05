10 устройств, которые Apple снимет с продажи после презентации 9 сентября

Apple готовится к своей главной презентации года, которая пройдет 9 сентября и вместе с яркими новинками из продажи пропадет целый ряд популярных продуктов, которые сейчас еще доступны в ее магазинах. Об этом пишет 9to5Mac.
В списке есть и очень свежие девайсы, например, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Смартфоны выпустили только в прошлом году, но уже в этом Apple снимет их с продажи. Все просто: в Купертино не хотят, чтобы прошлогодние флагманы мешали продажам новых "прошек". Базовый iPhone 17 останется в продаже и, вероятно, получит снижение цены на $100.
Эти 10 гаджетов Apple скоро исчезнут из продажи:
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 3
- AirPods 4
- Apple TV 4K (3-е поколение)
- HomePod mini (1-е поколение)
- HomePod (2-е поколение)
Единственным исключением может стать iPhone 16. Обычно после выхода нового поколения Apple оставляет прошлогоднюю базовую модель в продаже, однако в этот раз iPhone 18 и iPhone Air 2, по слухам, выйдут только в начале 2027 года. Поэтому Apple теоретически может сохранить iPhone 16 в продаже дольше привычного срока.
Добавляет неопределенности и ценовая политика. Из-за ощутимого подорожания почти всей техники Apple может оставить некоторые старые девайсы в ассортименте по более доступным ценам, одновременно повысив стоимость новых моделей.
Ожидается, что 9 сентября компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra, а также новые Apple Watch и AirPods 5.
За неделю до анонса в сети появились подробные характеристики iPhone 18 Pro Max. Новый флагман Apple получит чипсет A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, камеру с переменной диафрагмой и рекордный аккумулятор.
Ранее эксперты назвали шесть б/у моделей iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 3, который работает на мощном чипсете A15 Bionic и совместим с iOS 27.