10 устройств, которые Apple снимет с продажи после презентации 9 сентября

В этом году под сокращение попадут сразу несколько iPhone, Apple Watch, AirPods и устройства для умного дома.

Apple готовится к своей главной презентации года, которая пройдет 9 сентября и вместе с яркими новинками из продажи пропадет целый ряд популярных продуктов, которые сейчас еще доступны в ее магазинах. Об этом пишет 9to5Mac.

В списке есть и очень свежие девайсы, например, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Смартфоны выпустили только в прошлом году, но уже в этом Apple снимет их с продажи. Все просто: в Купертино не хотят, чтобы прошлогодние флагманы мешали продажам новых "прошек". Базовый iPhone 17 останется в продаже и, вероятно, получит снижение цены на $100.

Эти 10 гаджетов Apple скоро исчезнут из продажи:

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

Apple TV 4K (3-е поколение)

HomePod mini (1-е поколение)

HomePod (2-е поколение)

Единственным исключением может стать iPhone 16. Обычно после выхода нового поколения Apple оставляет прошлогоднюю базовую модель в продаже, однако в этот раз iPhone 18 и iPhone Air 2, по слухам, выйдут только в начале 2027 года. Поэтому Apple теоретически может сохранить iPhone 16 в продаже дольше привычного срока.

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Добавляет неопределенности и ценовая политика. Из-за ощутимого подорожания почти всей техники Apple может оставить некоторые старые девайсы в ассортименте по более доступным ценам, одновременно повысив стоимость новых моделей.

Ожидается, что 9 сентября компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra, а также новые Apple Watch и AirPods 5.

За неделю до анонса в сети появились подробные характеристики iPhone 18 Pro Max. Новый флагман Apple получит чипсет A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, камеру с переменной диафрагмой и рекордный аккумулятор.

Ранее эксперты назвали шесть б/у моделей iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 3, который работает на мощном чипсете A15 Bionic и совместим с iOS 27.

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