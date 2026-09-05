Нардеп предупредила украинцев о суровых испытаниях

По её словам, гражданам следует создать необходимые бытовые запасы.

Украинские власти должны прекратить давать оптимистичные обещания и откровенно предупредить граждан о возможных суровых испытаниях в ходе предстоящего отопительного сезона. Такое заявление сделала член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

Она призвала украинцев не рассчитывать на успокаивающие заявления, а заранее позаботиться о собственной безопасности и бытовой готовности к холодам. Депутат также подчеркнула, что людям следует реально оценивать риски и принимать конкретные меры для выживания в сложных условиях.

"Обществу нужно говорить правду о зиме, а не кормить обещаниями. Готовьтесь, запасайтесь, уезжайте из Киева, покупайте дрова", - заявила Бобровская.

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По её словам, гражданам следует сформировать необходимые бытовые запасы, а по возможности рассмотреть вариант временного выезда из столицы в места, более приспособленные для проживания.

Предупреждение о зиме

Ранее советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что пока неизвестно, как именно россияне готовятся к зимним атакам. Однако враг однозначно будет наносить удары по украинской энергетике.

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