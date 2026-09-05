На украинский морской беспилотник установили дроны-перехватчики (видео)

Важной составляющей интеграции перехватчиков для работы с морскими беспилотниками стала цифровая система связи Hornet Vision.

Дроны-перехватчики Sting украинской компании Wild Hornets были интегрированы в морской дрон MAGURA MV11: их и системы связи модернизировали специально для работы в морской среде. Об этом компания Wild Hornets рассказала "Милитарному".

Там утверждают, что эта работа велась довольно давно, но широко не освещалась по просьбе военных. В частности, первые сбивания целей дронами-перехватчиками Sting, запущенными с морских беспилотников, произошли еще весной.

При этом всё это время, параллельно с боевым применением, компания продолжала работу над усовершенствованием платформы, перехватчиков и систем связи, ведь работа в условиях морской среды имеет свои особенности.

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Отдельно в компании отметили, что важной составляющей интеграции перехватчиков для работы с морскими беспилотниками стала цифровая система связи Hornet Vision, которая работает со всенаправленной антенной с охватом 360°.

"То есть её можно просто установить на платформу-носитель и получить стабильную связь без необходимости разработки дополнительного поворотного механизма, как в случае с направленными антеннами. Она была модернизирована для работы в особо агрессивных условиях", - отметили в компании.

Важно, что необходимым условием для эффективной работы именно со скоростными дронами-перехватчиками, запускаемыми с платформ, стала система дистанционного управления Hornet Vision Ctrl, которая обеспечивает низкую задержку сигнала.

Видели новый MV11 от @uforce_global? Он несет наши перехватчики STING – запускаемые прямо с морского дрона. Так же, как и с Hornet Vision CTRL, место запуска может быть где угодно: поле, лес, вода, любая движущаяся платформа.



А на этот раз это коробка на лодке🐝 pic.twitter.com/wFG258nPkR – Wild Hornets (@wilendhornets) 4 сентября 2026

Дрон MAGURA MV11 был разработан в Португалии с привлечением международных инвестиций и с акцентом на выполнение задач Сил обороны Украины. MV11 - самый большой дрон в своём классе. В отличие от предыдущих моделей семейства, это транспортная платформа, способная перевозить другие беспилотные системы и оборудование для выполнения задач.

Благодаря увеличенным габаритам, полезной нагрузке до 2200 кг и автономности до семи дней MV11 может работать в качестве платформы-носителя: доставлять, запускать и обеспечивать поддержку других дронов вдали от берега.

Модель предназначена для разведки, наблюдения, поддержки десантных операций, а также доставки топлива и оборудования для других морских беспилотников.

"Ключевой особенностью дрона стала способность запускать большее количество беспилотников непосредственно со своего борта. Таким образом, платформа превращается в мобильную морскую базу для других беспилотных систем", - отмечается в статье.

Украинское вооружение

Украина получит 200 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Марта" в 2027 году на шасси Mercedes-Benz Zetros, заказанных Германией. Сообщалось, что соглашение о производстве на сумму 750 млн евро было заключено в конце 2025 года.

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