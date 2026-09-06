Европа до сих пор зависит от российского СПГ: Украина может положить этому конец, – СМИ

Европа финансирует агрессию против Украины, закупая у РФ большие объемы сжиженного газа.

Европа до сих пор в значительной степени зависит от российского сжиженного природного газа (СПГ), а Украина потенциально может превратить эту зависимость в слабое место Москвы. Об этом пишет немецкое издание ntv.

Как отмечает издание, летом 2026 года российская нефтяная отрасль стала одним из ключевых направлений украинских дальних атак. С начала июля украинские дроны десятки раз атаковали российские танкеры в Азовском и Чёрном морях. Одновременно наносились удары по насосным станциям, нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам топлива вдали от линии фронта.

По замыслу Киева, такие атаки должны превратить главный источник доходов России в её стратегическую уязвимость. Украинский президент Владимир Зеленский назвал эту кампанию "дальнобойными санкциями". Речь идет не только о сокращении доходов российского бюджета от экспорта, но и о создании проблем с поставками топлива внутри РФ.

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В то же время нефть остается не единственным источником финансирования российской войны. Значительные средства Москва получает от экспорта газа, причем часть этих денег продолжает поступать именно из Европы. Как поясняет издание, российский газ сжижают, загружают на специальные танкеры, доставляют в европейские порты, а там снова переводят в газообразное состояние и подают в сеть.

Несмотря на санкции против российского энергетического сектора, импорт СПГ в ЕС вырос. В первом квартале 2026 года европейские страны закупили рекордный с начала полномасштабной войны объем российского сжиженного газа. В июне на долю России приходилось около 14% европейского газового импорта.

По данным Kpler и Urgewald, крупнейший российский СПГ-хаб "Ямал" в первой половине года отправил в Европу 136 танкеров – это 97% всех его поставок. Основными покупателями стали Франция, Испания и Бельгия. По оценке Центра исследования энергии и чистого воздуха (CREA), российский бюджет ежедневно получал от нефтяных и газовых поставок около 60 млн евро.

ЕС планирует фактически прекратить импорт российского СПГ с 2027 года, заменив его, в частности, поставками из США и Катара. Однако война с Ираном уже сократила доступность катарского газа на мировом рынке, поэтому реализация этого плана остается под вопросом.

На этом фоне возникает вопрос: может ли Украина самостоятельно перекрыть российский экспорт СПГ? В отличие от нефтяного флота, насчитывающего около 800 судов, российский экспорт СПГ гораздо сильнее зависит от ограниченного количества специализированных танкеров. Почти две трети российского СПГ поступает с Ямальского полуострова, а для его транспортировки требуются дорогостоящие ледокольные суда класса Arc7.

"Флот Ямала состоит всего из 15 судов. Достаточно нескольких попаданий, и экспорт будет остановлен", – отмечает ntv.

Однако здесь возникает серьезная проблема для Киева. По данным экспертов, все 15 судов принадлежат западным владельцам. Одиннадцать из них принадлежат греческой компании Dynagas, а остальные – британским и японским судовладельцам. Поэтому атаки на такие танкеры могут вызвать острый конфликт Украины с западными правительствами.

Альтернативой могли бы стать удары не по судам, а непосредственно по СПГ-терминалам. Таких объектов в России сейчас всего пять, пишет ntv. Однако лишь два из них – Высоцк и Портова на Балтийском море – находятся в пределах досягаемости украинских дронов. Ямальский хаб и Arctic 2 расположены примерно в 3100 километрах от Украины.

Украинские беспилотники уже демонстрируют способность преодолевать огромные расстояния: во время самой удалённой из известных атак на нефтеперерабатывающий завод в Омске они пролетели около 2500 километров. По данным издания, дальнейшее развитие украинских дронов может в скором времени сделать доступными и удаленные СПГ-объекты.

Впрочем, реализация такого сценария напрямую зависит от позиции Европы.

"Это сработает только в том случае, если Киев готов разозлить европейские правительства", – говорится в публикации.

Если же европейские государства действительно откажутся от российского СПГ, украинские удары могут нанести ущерб российской военной экономике, не создавая аналогичной угрозы для европейского газоснабжения.

Война в Украине: глобальное измерение

Как писал УНИАН, во Франции стартовала президентская кампания, в рамках которой важной темой стала война в Украине. Марин Ле Пен заявила о намерении прекратить военную помощь Киеву, тогда как Эдуар Филипп предупредил, что это усилит Россию и будет угрожать европейской безопасности. По опросам, Ле Пен лидирует с поддержкой около 35%, а Филипп с 15% считается ее главным конкурентом во втором туре.

Также мы сообщали, что Германия призвала ЕС ограничить выдачу туристических виз россиянам после неудачной диверсии в Лейпциге. В Берлине считают, что чрезмерное количество выданных виз противоречит санкциям и создает риски для безопасности. Часть стран ЕС уже практически прекратила выдачу виз, но другие продолжают их оформлять, что вызывает критику со стороны немецких политиков.

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