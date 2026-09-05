НАТО впервые училось бить атомные подлодки России без США: Politico раскрыло детали

Союзные войска собрались вблизи Исландии, чтобы отработать тактику охоты на российские подводные лодки, при этом один из ключевых участников отсутствовал.

Страны НАТО провели масштабные военные учения у берегов Исландии, отрабатывая поиск и обнаружение российских подводных лодок. Впервые к маневрам не присоединился ни один американский корабль или самолет.

Как пишет Politico, учения "Северный викинг" стали показательными на фоне изменения роли США в НАТО и усиления внимания союзников к безопасности Северной Атлантики. Отмечается, что в маневрах принимали участие канадские военные корабли, бельгийские истребители, немецкие разведывательные самолеты, а также силы Франции, Португалии и других стран Альянса. Операцией руководил французский контр-адмирал Николя Молитор.

"Мы видим, как Европа и Канада активизируются, и мы видим это буквально здесь", – заявил министр обороны Исландии Йонас Алланссон.

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Издание отметило, что Исландия имеет стратегическое значение, поскольку расположена вблизи так называемого пролива ГИУК – морского пространства между Гренландией, Исландией и Великобританией. Через этот район российские атомные подводные лодки могут выходить с баз на Кольском полуострове в Атлантический океан.

В НАТО считают это направление одним из ключевых для контроля доступа российских подводных сил к Атлантике.

"Для НАТО и для России это действительно разделительная линия", – сказал представитель Альянса на условиях анонимности.

По его словам, если Россия сможет контролировать этот район и беспрепятственно пропускать через него подводные лодки, то получит значительно более широкие возможности для действий в Атлантике.

США впервые не приняли участия в учениях

Отсутствие американских кораблей и самолетов стало одной из самых заметных особенностей маневров этого года. Учения "Северный викинг" США проводили на протяжении десятилетий, и ранее американские силы играли в них ведущую роль.

Ещё два года назад два десантных корабля ВМС США с морскими пехотинцами и авиацией возглавляли учения. На этот раз основная нагрузка легла на канадские и европейские силы.

В то же время американское присутствие в Исландии полностью не исчезло. Военные строительные бригады США работают над новыми объектами на военной части аэропорта Кефлавик, а американские военные также помогают с планированием.

Представители НАТО подчеркнули, что Альянс должен быть способен действовать независимо от участия отдельного государства.

"Это доказательство того, что НАТО готово защищать каждый сантиметр территории союзников и действовать там, где этого требует безопасность Альянса", – заявил представитель НАТО Тимоти Пьетрак.

Российская угроза растет

Учения проходят на фоне обострения отношений между Россией и странами Запада. Союзники все больше опасаются не только военной активности РФ, но и возможных атак на критически важную инфраструктуру.

Особое беспокойство вызывают подводные кабели связи и трубопроводы. В Германии, в частности, считают необходимым постоянно контролировать такие объекты.

Во время учений немецкий самолет проводил разведку над Северной Атлантикой, картографировал морское дно и передавал информацию международной флотилии.

НАТО усиливает оборону Арктики

Повышенное внимание к Северной Атлантике происходит также на фоне споров вокруг Арктики и Гренландии. Ранее администрация Дональда Трампа неоднократно поднимала вопрос о контроле над Гренландией, что вызвало беспокойство среди европейских союзников США.

На этом фоне европейские страны и Канада все активнее развивают свои возможности в регионе.

"Эти корабли являются первой линией обороны по обе стороны Атлантики", – отметил французский контр-адмирал Николя Молитор.

Он подчеркнул, что сила НАТО заключается в совместных действиях союзников. По его словам, корабли Альянса не остаются одни даже тогда, когда американские силы не участвуют в конкретной операции.

Противостояние РФ и НАТО

Отношения между Россией и НАТО остаются крайне напряженными. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва и Альянс фактически находятся в состоянии постоянного военно-политического противостояния.

Одним из проявлений этого противостояния стали многочисленные случаи нарушения российского военного присутствия вблизи территории стран Альянса. Речь идет, в частности, о нарушении воздушного пространства и усилении военной активности РФ на восточном фланге НАТО.

В 2026 году страны НАТО также сообщают об усилении российской гибридной активности. В частности, речь идет о дронах, диверсиях, кибератаках и других действиях, которые, по оценкам западных представителей, позволяют Москве проверять реакцию и уязвимости европейских государств. Немецкий генерал Карстен Броер заявлял, что Россия использует дроны для изучения европейской ПВО и поиска её слабых мест.

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