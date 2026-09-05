Атака России на Хмельницкий: в городе есть раненые и разрушения (фото)

Обломки российского дрона упали на терминал "Новой почты". Само здание терминала получило значительные повреждения.

Во второй половине дня россияне атаковали дронами Хмельницкий. В результате падения обломков беспилотника пострадали семь человек, среди которых одна несовершеннолетняя.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин. "Четверо пострадавших госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой. Еще трое человек получили осколочные и осколочно-резаные ранения плеча и предплечья, а также травму глаза. Есть люди в шоковом состоянии", – уточнил он.

Что касается разрушений в городе, по данным Тюрина, в результате падения БПЛА наблюдаются значительные разрушения жилого дома.

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"В одном из подъездов разрушены лестница и перекрытия. Также повреждены системы водо- и газоснабжения", – сказал глава ОВА.

Тюрин добавил, что на месте работают взрывотехники, спасатели ГСЧС расчищают завалы, правоохранители обеспечивают доступ жильцов к квартирам в четырёх подъездах дома.

По данным местных пабликов, обломки российского дрона упали на терминал "Новой почты". Само здание терминала подверглось значительным разрушениям.

Удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 августа в результате российского удара в Бучанском районе Киевской области возник пожар с последующей детонацией.

Позже появились данные, что на предприятии в селе Мила Бучанского района Киевской области в результате российской атаки, приведшей к детонации, были погибшие и раненые.

А вчера днем российский дрон нанес удар по зданию СБУ в центре Киева на улице Владимирской. Попадание произошло в кабинет временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Александра Поклада. По предположению советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея (Флеш) Бескрестнова, "Шахед" на здание СБУ наводил российский агент в Киеве.

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