В Великобритании напомнили, что Россия может легко использовать "Северный поток-2" как оружие.

Великобритания продолжит поддерживать Украину в противодействии российской агрессии в военной и экономической сферах.

Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью телеканалу "Украина 24".

По ее словам, Лондон будет поднимать украинский вопрос на дипломатическом уровне и не оставит Украину один на один с Россией.

"Для Великобритании вполне понятно, что Россия многими способами может ослабить Украину, и она пыталась это сделать. Это не только о военной силе, а еще о поставках энергоносителей, и именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком-2". Мы с самого начала предлагали отказаться от развития "Северного потока-2", потому что мы видели, как легко его можно использовать как оружие", - сказала Симмонс.

Она уточнила, что отправлять 600 британских военных в Украину, как писали некоторые иностранные СМИ, Лондон пока не планирует.

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"Мне кажется, это лишь предположение военного корреспондента, ведь на самом деле Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, и эти войска можно отправить в любую часть мира. Однако пока нет планов отправлять их в Украину. Хочу отметить, что обеспокоенность из-за военного наращивания - это лишь один из аспектов российской агрессии. Поэтому вопрос, что Великобритания или другие страны могут сделать, чтобы помочь Украине? Это должны быть разговоры не только о военной угрозе, но и гибридной", - сказала Симмонс.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группировку войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Александр Топчий