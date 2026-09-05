Шведский самолет-радар ASC 890 уже выполняет боевые задачи в Украине, – Минобороны

Шведский самолёт радиолокационного дозора ASC 890 выполняет боевые вылеты над территорией Украины ещё с марта 2026 года. Об этом официально сообщило Министерство обороны Украины.
Отмечается, что о передаче самолета Швеция объявила еще в мае 2024 года – тогда это был 16-й и на тот момент крупнейший пакет военной помощи Киеву стоимостью около 1,25 миллиарда долларов. Сам факт передачи Украина подтвердила в августе 2025 года, а боевые вылеты самолет начал совершать примерно через семь месяцев.
Издание Defence Blog акцентирует внимание на том, что следы пребывания машины в украинском небе появлялись и раньше официальных заявлений. Ещё 20 марта 2026 года в одном из российских телеграм-каналов опубликовали видео, на котором якобы виден этот самолёт в горизонтальном полёте, а на фоне слышна украинская речь. Впрочем, ни точную дату съёмки, ни место на тот момент подтвердить не удалось.
Как стало известно, ASC 890 построен на базе регионального самолёта Saab 340 и легко узнаваем по характерному прямоугольному обтекателю над фюзеляжем – его ещё называют "балансиром". Внутри – радар Erieye с активной фазированной антенной решёткой, способный засекать самолёты и корабли на расстоянии до 450 километров, работая обычно на высоте около 20 тысяч футов. По имеющейся информации, экипаж машины – шесть человек, среди которых офицер управления миссией, оператор боевого управления и оператор наблюдения.
Фактически, по словам авторов обзора, этот борт работает как летающая радиолокационная станция и командный пункт одновременно. Он способен обнаруживать российские самолёты, крылатые ракеты и дроны задолго до того, как их "увидят" наземные радары, а затем передавать эти данные украинским пилотам-истребителям.
До передачи, как свидетельствуют данные издания, Швеция имела на вооружении два таких самолёта – и, судя по всему, оба отправились в Украину, временно оставив шведские ВВС без собственного авиационного дозора до прибытия замены. Шведские военные чиновники, комментировавшие весной 2025-го слухи о затягивании сроков, поясняли: часть задержки с поставкой была связана с доработкой систем обмена данными, чтобы самолёт мог "общаться" с украинскими F-16.
В Минобороны Украины отмечают, что ASC 890 интегрирован в масштабную систему противовоздушных действий, развёрнутую на базе западных истребителей. Ядром этой сети выступают F-16, переданные в 2024 году Данией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией, в то время как часть пилотов проходит обучение в тренировочном центре в Румынии.
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Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап подчеркивал, что эти самолеты "выведут украинскую авиацию на качественно иной уровень". По его оценке, новый разведчик усилит взаимодействие не только с западными F-16, но и с советскими МиГ-29, Су-24 и Су-27. Специалист объяснил это на примере: истребитель может ещё не видеть объект собственным радаром, но уже иметь точную целеуказание от ASC 890, что позволяет пилоту действовать на опережение.