Шведский самолет-радар ASC 890 уже выполняет боевые задачи в Украине, – Минобороны

Уникальный борт передали в рамках рекордного пакета помощи, но его вылеты долгое время оставались загадкой.

Шведский самолёт радиолокационного дозора ASC 890 выполняет боевые вылеты над территорией Украины ещё с марта 2026 года. Об этом официально сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что о передаче самолета Швеция объявила еще в мае 2024 года – тогда это был 16-й и на тот момент крупнейший пакет военной помощи Киеву стоимостью около 1,25 миллиарда долларов. Сам факт передачи Украина подтвердила в августе 2025 года, а боевые вылеты самолет начал совершать примерно через семь месяцев.

Издание Defence Blog акцентирует внимание на том, что следы пребывания машины в украинском небе появлялись и раньше официальных заявлений. Ещё 20 марта 2026 года в одном из российских телеграм-каналов опубликовали видео, на котором якобы виден этот самолёт в горизонтальном полёте, а на фоне слышна украинская речь. Впрочем, ни точную дату съёмки, ни место на тот момент подтвердить не удалось.

Видео дня

Как стало известно, ASC 890 построен на базе регионального самолёта Saab 340 и легко узнаваем по характерному прямоугольному обтекателю над фюзеляжем – его ещё называют "балансиром". Внутри – радар Erieye с активной фазированной антенной решёткой, способный засекать самолёты и корабли на расстоянии до 450 километров, работая обычно на высоте около 20 тысяч футов. По имеющейся информации, экипаж машины – шесть человек, среди которых офицер управления миссией, оператор боевого управления и оператор наблюдения.

Фактически, по словам авторов обзора, этот борт работает как летающая радиолокационная станция и командный пункт одновременно. Он способен обнаруживать российские самолёты, крылатые ракеты и дроны задолго до того, как их "увидят" наземные радары, а затем передавать эти данные украинским пилотам-истребителям.

До передачи, как свидетельствуют данные издания, Швеция имела на вооружении два таких самолёта – и, судя по всему, оба отправились в Украину, временно оставив шведские ВВС без собственного авиационного дозора до прибытия замены. Шведские военные чиновники, комментировавшие весной 2025-го слухи о затягивании сроков, поясняли: часть задержки с поставкой была связана с доработкой систем обмена данными, чтобы самолёт мог "общаться" с украинскими F-16.

В Минобороны Украины отмечают, что ASC 890 интегрирован в масштабную систему противовоздушных действий, развёрнутую на базе западных истребителей. Ядром этой сети выступают F-16, переданные в 2024 году Данией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией, в то время как часть пилотов проходит обучение в тренировочном центре в Румынии.

Самолеты ASC 890 – другие новости

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап подчеркивал, что эти самолеты "выведут украинскую авиацию на качественно иной уровень". По его оценке, новый разведчик усилит взаимодействие не только с западными F-16, но и с советскими МиГ-29, Су-24 и Су-27. Специалист объяснил это на примере: истребитель может ещё не видеть объект собственным радаром, но уже иметь точную целеуказание от ASC 890, что позволяет пилоту действовать на опережение.

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