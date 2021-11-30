НАТО поддерживает укрепление Вооруженных сил Украины для самозащиты.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг надеется, что вторжение Российской Федерации в Украину не состоится, но отмечает необходимость готовиться к худшему сценарию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил в Риге на пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Нет уверенности или четкости относительно конкретных намерений России, которые могут на самом деле эволюционировать и измениться. Так что дело в том, что вы можете обсуждать вероятность вторжения на уровне 20% или 80%, но это не имеет значения. Мы должны быть готовы к худшему. И мы должны передать России сообщение, что она не должна осуществлять военное вторжение в Украину. Она это сделала раньше и продолжает поддерживать сепаратистов на Донбассе. Мы должны сдерживать и послать сигнал, чтобы она не делала этого снова", - подчеркнул Столтенберг.

"Надеюсь, что она не будет этого делать, но как я сказал, мы должны быть готовы к другому сценарию, что Россия снова применит военную силу, и мы будем готовы к этому", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеМН17: В Нидерландах могут инициировать еще одно дело против РоссииТакже он сказал, что Украина получает политическую и практическую поддержку, а также происходит подготовка Вооруженных сил Украины и укрепление их потенциала.

"Это повышает порог для России по ведению военных агрессивных действий против Украины... Укрепление Вооруженных сил Украины - это средство помощи для них, чтобы осуществлять суверенное право для самообороны. Это право каждого суверенного государства", - подчеркнул Столтенберг.

Он также сказал, что НАТО поддерживает право Украины на самооборону.

Возможная эскалация на границе

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины возразили распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко