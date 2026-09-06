Точка Немо: где находится самое удаленное место на Земле

Это изолированное место посреди океана используют как "кладбище" космических кораблей.

В южной части Тихого океана есть место, настолько удаленное от суши, что ближайшими людьми к нему порой оказываются астронавты Международной космической станции (МКС), находящиеся на орбите Земли.

Речь идет о знаменитой точке Немо – океаническом полюсе недоступности. Как пишет Mirror, точка Немо расположена примерно в 2688 км от ближайшего участка суши. При этом МКС, находящаяся на высоте около 400 км над поверхностью Земли, оказывается ближе к этой точке, чем любой человек на суше.

Глубина океана в этом районе достигает около 4000 м. Несмотря на экстремальную удаленность от цивилизации, здесь существует жизнь: в водах встречаются микроорганизмы, а также тунец, меч-рыба и марлины.

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Однако, как отметило издание, главная известность этого участка океана связана не с морской жизнью, а с космосом. Район вокруг точки Немо считается одним из наиболее подходящих мест для контролируемого падения крупных космических объектов.

Он находится далеко от населенных территорий, поэтому вероятность того, что обломки космического аппарата упадут на людей или здания, ничтожна.

Именно поэтому в течение десятилетий сюда направляли вышедшие из эксплуатации космические аппараты. В период с 1971 по 2016 год в районе было затоплено более 260 космических объектов.

Среди них – советские орбитальные станции "Салют", а также знаменитая станция "Мир".

Здесь планируют завершить историю МКС

Следующей крупной конструкцией, которая должна отправиться в этот удаленный район Тихого океана, станет МКС. Ее выведут из эксплуатации в начале 2030-х годов. После завершения работы станции ее должны свести с орбиты и направить в сторону точки Немо.

Ожидается, что большая часть конструкции разрушится во время входа в атмосферу, а оставшиеся фрагменты упадут в океан в заранее определенной безопасной зоне.

Почему выбрали именно это место

Точка Немо находится настолько далеко от суши, что ее используют как своеобразную "космическую свалку". Отсутствие крупных населенных пунктов делает район привлекательным для контролируемого падения космического мусора.

Кроме того, значительная часть этой акватории находится за пределами национальных территориальных вод, что также упрощает выбор района для подобных операций.

Таким образом, один из самых безлюдных уголков планеты со временем может стать последним пристанищем для одной из самых известных конструкций в истории космонавтики – Международной космической станции.

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