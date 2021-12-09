РФ еще не ответила на предложение генсека Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг предлагает Российской Федерации встретиться в рамках заседания Совета НАТО-Россия на фоне накопления российских войск возле Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Любая будущая российская агрессия против Украины встретит сильный ответ, и будут серьезные политические и экономические последствия для России", – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса напомнил, что со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году НАТО укрепило "сдерживание и оборону", но в то же время открыто для диалога с Россией, в том числе через Совет НАТО-Россия.

"Предложение встретиться в рамках Совета НАТО-Россия до сих пор на повестке дня. Это зависит от России, чтобы она ответила положительным образом. Сейчас она этого не сделала", – добавил Столтенберг.

По его убеждению, когда наступают сложные времена, надо садиться за стол переговоров и разговаривать.

Отдельно Столтенберг отметил долговременные усилия Германии с целью проведения переговоров в рамках "нормандской четверки" с целью достижения мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Читайте такжеАгрессия РФ против Украины: Блинкен и Мишель рассказали о готовности ввести серьезные санкции против РоссииТакже он отметил переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 1 декабря Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето на членство Украины в Альянсе.

7 декабря по итогам переговоров Джо Байдена и Путина советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США отказался идти на уступки президенту РФ в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

8 декабря Байден выразил надежду, что США, основные страны НАТО и Российская Федерация начнут дипломатический процесс снижения напряжения на востоке Европы. О начале соответствующего процесса на самом высоком уровне могут объявить до 10 декабря.

Справка УНИАН. В Альянсе неоднократно заявляли, что практическое взаимодействие между НАТО и Россией было приостановлено в 2014 году в результате агрессивных действий РФ в Украине. Однако каналы для политического диалога открыты, и Совет НАТО-Россия является важным форумом.

В то же время в 2020 году Россия отклонила все приглашения провести заседание Совета НАТО-Россия.

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Автор: Виталий Саенко