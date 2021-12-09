Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг предлагает Российской Федерации встретиться в рамках заседания Совета НАТО-Россия на фоне накопления российских войск возле Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"Любая будущая российская агрессия против Украины встретит сильный ответ, и будут серьезные политические и экономические последствия для России", – заявил Столтенберг.
Генеральный секретарь Альянса напомнил, что со времени незаконной аннексии Крыма в 2014 году НАТО укрепило "сдерживание и оборону", но в то же время открыто для диалога с Россией, в том числе через Совет НАТО-Россия.
"Предложение встретиться в рамках Совета НАТО-Россия до сих пор на повестке дня. Это зависит от России, чтобы она ответила положительным образом. Сейчас она этого не сделала", – добавил Столтенберг.
По его убеждению, когда наступают сложные времена, надо садиться за стол переговоров и разговаривать.
Отдельно Столтенберг отметил долговременные усилия Германии с целью проведения переговоров в рамках "нормандской четверки" с целью достижения мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.
Читайте такжеАгрессия РФ против Украины: Блинкен и Мишель рассказали о готовности ввести серьезные санкции против РоссииТакже он отметил переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, 1 декабря Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето на членство Украины в Альянсе.
7 декабря по итогам переговоров Джо Байдена и Путина советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США отказался идти на уступки президенту РФ в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.
8 декабря Байден выразил надежду, что США, основные страны НАТО и Российская Федерация начнут дипломатический процесс снижения напряжения на востоке Европы. О начале соответствующего процесса на самом высоком уровне могут объявить до 10 декабря.
Справка УНИАН. В Альянсе неоднократно заявляли, что практическое взаимодействие между НАТО и Россией было приостановлено в 2014 году в результате агрессивных действий РФ в Украине. Однако каналы для политического диалога открыты, и Совет НАТО-Россия является важным форумом.
В то же время в 2020 году Россия отклонила все приглашения провести заседание Совета НАТО-Россия.