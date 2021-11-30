Президент РФ напомнил, что об угрозе вторжения говорили еще в начале года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной этого года уже говорили о вероятном вторжении России в Украину, но этого так и не произошло.

Об этом он заявил во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал.

В частности, Путина спросили, будет ли полномасштабное вторжение России в Украину в ближайшее время на фоне стягивания войск к границам.

"О возможности ввода российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло", — заявил он.

Также Путин отметил, что необходимо "наладить отношения" и аргументировал свое мнение.

Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов безопасности всех участников международной деятельности. Если мы искренне к этому будем стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать, — добавил Путин.

В то же время президент РФ заявил, что сейчас видит угрозу для непризнанных "ЛНР" и "ДНР" со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Россия вроде бы также "обеспокоена" тем, что у ее границ проводят крупномасштабные незапланированные учения.

"Как это было недавно в Черном море, когда за 20 км от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие и, вероятно, ядерное оружие. Ведь это все угрожает нам", — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что "красной линией" для России будет создание угроз для ее безопасности.

"Вы спросили об Украине, где эти красные линии? Они прежде всего в создании угроз для нас, которые могут исходить из этой территории", — сказал он.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеБудущая агрессия Кремля против Украины дорого обойдется для РФ - генсек НАТОВ Министерстве обороны Украины не подтвердили распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Марта Гичко