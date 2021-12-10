Глава государства заявил, что вопрос о членстве Украины будут решать 30 стран-членов Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что движение к членству в организации Североатлантического договора (НАТО) это выбор украинского народа, и не России решать, будет ли Украина членом Альянса.

Об этом он заявил в интервью на телеканале 1+1.

В частности, президента спросили, изменит ли Украина цель вступления в НАТО и не станет ли эта цель ценой компромисса между США и РФ.

"Мы точно это не обсуждали. Может ли это быть ценой? Мне кажется, президент Байден это сказал даже не только мне, а публично, что НАТО и членство в Альянсе - это выбор не Соединенных Штатов Америки, и выбор не России... Это выбор общества Украины! Выбор граждан Украины", - подчеркнул Зеленский.

"К сожалению, он (Байден) не добавил, что решают не граждане Украины, а именно те страны (30 стран-членов НАТО - УНИАН)", - отметил Зеленский.

Читайте такжеРоссия требует, чтобы НАТО официально отозвало обещание о вступлении УкраиныПрезидент Украины согласился, что вопрос приближения Украины к членству в НАТО раздражает президента РФ Владимира Путина. "Я думаю, что в данной ситуации важно, что думает народ Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что НАТО для Украины на сегодня является самым прочным Альянсом.

"Я считаю, что он крепче для нас даже, чем любой военный блок и тому подобное",-заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето на членство Украины в Альянсе.

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден во время переговоров с президентом РФ, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

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Автор: Виталий Саенко