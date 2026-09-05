Samsung назвала сроки выхода Android 17: обновление получат почти 100 смартфонов

Samsung официально подтвердила, что вскоре начнет обновлять устройства до стабильной версии One UI 9 на базе Android 17. Первыми крупное обновление получат представители семейства Galaxy S26, но владельцам более старых моделей тоже не придется долго ждать, пишет NapiDroid.
Новая оболочка One UI 9 впервые появилась летом на складных смартфонах Samsung – Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. Позже с ней поставлялся Galaxy S26 FE. Тем временем компания продолжает тестировать обновление на других поддерживаемых устройствах.
Несколько дней назад Samsung выпустила восьмую бета-версию One UI 9 для семейства Galaxy S26 и расширила бета-программу для Galaxy S25. Теперь компания подтвердила, что начнет развертывание стабильной версии One UI 9.0 "в ближайшее время". Сначала для смартфонов серии Galaxy S26, а до конца года обновление ожидается на всех Galaxy, которые поддерживают новую One UI.
Если Samsung будет придерживаться привычных сроков, обновление может выйти уже в начале следующей недели. В таком случае пользователи Galaxy S26 получат стабильную One UI 9 уже через несколько дней. Первоначально обновление выйдет в Южная Кореи, после чего компания начнет расширять его доступность по всему миру.
Сообщается, что One UI 9 получит более 100 смартфонов и планшетов Samsung. В предварительный список вошли около 75 смартфонов и 18 планшетов.
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy A57, A56, A55, A54
- Galaxy A37, A36, A35, A34
- Galaxy A27, A26, A25, A24
- Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)
- Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G
- Galaxy M56, M55, M55s, M54
- Galaxy M47
- Galaxy M36, M35, M34
- Galaxy M17, M17e, M16, M15
- Galaxy M07, M06
- Galaxy F70e
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15
- Galaxy F07, F06
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
Совершенно точно обновление One UI 9 не придет на устройства Samsung, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 и другие популярные модели.
Смартфоны Google получили Android 17 еще в июне – он стал одним из крупнейших обновлений за последние годы. Система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.