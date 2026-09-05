Samsung назвала сроки выхода Android 17: обновление получат почти 100 смартфонов

Пока что обновление доступно только на новых складных смартфонах и Galaxy S26 FE.

Samsung официально подтвердила, что вскоре начнет обновлять устройства до стабильной версии One UI 9 на базе Android 17. Первыми крупное обновление получат представители семейства Galaxy S26, но владельцам более старых моделей тоже не придется долго ждать, пишет NapiDroid.

Новая оболочка One UI 9 впервые появилась летом на складных смартфонах Samsung – Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. Позже с ней поставлялся Galaxy S26 FE. Тем временем компания продолжает тестировать обновление на других поддерживаемых устройствах.

Несколько дней назад Samsung выпустила восьмую бета-версию One UI 9 для семейства Galaxy S26 и расширила бета-программу для Galaxy S25. Теперь компания подтвердила, что начнет развертывание стабильной версии One UI 9.0 "в ближайшее время". Сначала для смартфонов серии Galaxy S26, а до конца года обновление ожидается на всех Galaxy, которые поддерживают новую One UI.

Видео дня

Если Samsung будет придерживаться привычных сроков, обновление может выйти уже в начале следующей недели. В таком случае пользователи Galaxy S26 получат стабильную One UI 9 уже через несколько дней. Первоначально обновление выйдет в Южная Кореи, после чего компания начнет расширять его доступность по всему миру.

Сообщается, что One UI 9 получит более 100 смартфонов и планшетов Samsung. В предварительный список вошли около 75 смартфонов и 18 планшетов.

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

Galaxy A27, A26, A25, A24

Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)

Galaxy A07 (4G/5G), A06 5G

Galaxy M56, M55, M55s, M54

Galaxy M47

Galaxy M36, M35, M34

Galaxy M17, M17e, M16, M15

Galaxy M07, M06

Galaxy F70e

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Совершенно точно обновление One UI 9 не придет на устройства Samsung, которые в 2026 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 и другие популярные модели.

Смартфоны Google получили Android 17 еще в июне – он стал одним из крупнейших обновлений за последние годы. Система предлагает глубокую интеграцию ИИ на базе Gemini, обновленный дизайн эффектами "размытия", усиленные механизмы защиты данных и новые функции многозадачности.

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